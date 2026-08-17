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Lãi suất ngân hàng 17/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 17/8 tiếp tục phân hóa rõ giữa các ngân hàng. ACB giữ mức cao nhất 7,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, trong khi LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 7,2%/năm; tổng cộng 8 ngân hàng đang áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn này.

ACB tiếp tục dẫn đầu

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục đứng đầu với mức lãi suất 7,8%/năm. Ngân hàng này cũng niêm yết 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Đứng ngay sau là LPBank và Saigonbank, cùng áp dụng 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

LPBank niêm yết 7%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, 6,9%/năm ở kỳ hạn 9 tháng và 7,15%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. Saigonbank áp dụng lần lượt 6,9%, 6,7% và 7%/năm cho các kỳ hạn tương ứng.

Bac A Bank đứng tiếp theo với mức 7,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm cùng niêm yết 7%/năm gồm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB. Như vậy, có tổng cộng 8 ngân hàng đang áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn 12 tháng.

PGBank niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

VIB có lãi suất 12 tháng ở mức 7%/năm, nhưng kỳ hạn 6 và 9 tháng lần lượt là 5,7% và 5,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng 16/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,... - Ảnh 1.

Big4 cùng giữ mức 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Mức 6,8%/năm cũng được MSB áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng. BVBank và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm, còn Techcombank ở mức 6,75%/năm.

MB, Sacombank, SHB duy trì trên 6,3%/năm

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Sacombank đang niêm yết 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, SHB ở mức 6,5%/năm, còn MB áp dụng 6,35%/năm.

Nam A Bank cũng niêm yết 6,6%/năm, trong khi NCB ở mức 6,4%/năm.

VPBank hiện áp dụng 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. ABBank và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm.

SCB có mức lãi suất thấp nhất

Ở nhóm cuối bảng, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; GPBank 5,55%/năm và KienlongBank 5,5%/năm.

Eximbank và HDBank cùng áp dụng 5,3%/năm, trong khi SeABank ở mức 5%/năm.

SCB tiếp tục đứng cuối bảng với lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, khoảng cách giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng là 4,1 điểm phần trăm, từ 7,8%/năm tại ACB xuống 3,7%/năm tại SCB.

Lưu ý: Các mức trên là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại thời điểm ngày 17/8/2026, dành cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến của khách hàng cá nhân. Đây chỉ là lãi suất niêm yết; mức áp dụng thực tế có thể khác tùy số tiền gửi, kỳ hạn, kênh gửi, chương trình ưu đãi và chính sách của từng ngân hàng.

Lãi suất ngân hàng 16/8 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

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