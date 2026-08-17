Thấy gì ở bức tranh tăng trưởng của BVBank trong 6 tháng đầu năm?

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - HoSE: BVB) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 đã kiểm toán với lợi nhuận trước thuế đạt 332 tỷ đồng, cao gấp 25 lần so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả trên, BVBank là ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất toàn ngành.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của BVBank đạt 547 tỷ đồng, gấp gần 6 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2025. Như vậy, chỉ sau nửa năm, ngân hàng đã đạt gần 80% kế hoạch lợi nhuận 700 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cả năm.

Động lực chính đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong 6 tháng, thu nhập lãi thuần của BVBank đạt 1.680 tỷ đồng, tăng 46,3% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, thu nhập ngoài lãi cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đưa tổng thu nhập hoạt động đạt 1.841 tỷ đồng, tăng 48,4%.

Đáng chú ý, chi phí hoạt động được kiểm soát ở mức 920 tỷ đồng, tăng 12,2%, thấp hơn đáng kể tốc độ tăng của thu nhập. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 920 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi cùng kỳ.

Chi phí dự phòng rủi ro tăng 14,1%, lên 373 tỷ đồng, song mức tăng này vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Đây là yếu tố giúp lợi nhuận trước thuế của BVBank bứt phá trong nửa đầu năm.

Đi cùng kết quả kinh doanh, quy mô hoạt động của ngân hàng cũng tiếp tục mở rộng. Đến cuối tháng 6, tổng tài sản BVBank đạt 141.974 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm gần 8.930 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 84.721 tỷ đồng, tăng 8,3%; tiền gửi khách hàng đạt 105.766 tỷ đồng, tăng 7,8%.

Với kết quả đạt được trong nửa đầu năm, Ban lãnh đạo BVBank đang hướng tới mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm khoảng 1.000 tỷ đồng, cao hơn đáng kể kế hoạch 700 tỷ đồng được cổ đông thông qua.

Đà tăng trưởng kết quả kinh doanh của BVBank diễn ra trong một thời điểm đáng chú ý khi tháng 7 vừa qua, hơn 640 triệu cổ phiếu BVB chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Việc hiện diện trên HOSE giúp BVB tiếp cận một thị trường có quy mô và thanh khoản lớn hơn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và dòng vốn nước ngoài. Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, cổ phiếu cũng có thể có thêm cơ hội được giao dịch ký quỹ, qua đó hỗ trợ thanh khoản.

Tuy nhiên, với BVBank, câu chuyện HOSE được xem là chất xúc tác nhiều hơn là yếu tố quyết định giá trị dài hạn. Nền tảng quan trọng hơn vẫn là khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát chất lượng tài sản.

Trong 3-5 năm tới, BVBank định hướng tập trung vào khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp SME. Các nền tảng số như Digimi, DigiBiz, Digistore được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ ngân hàng mở rộng tệp khách hàng, tăng CASA, doanh thu dịch vụ và khả năng bán chéo sản phẩm.

Đây cũng là một trong những cơ sở để các tổ chức phân tích kỳ vọng hiệu quả hoạt động của BVBank có thể tiếp tục cải thiện. Theo Chứng khoán Vietcap, ngân hàng hiện có khoảng 3,2 triệu khách hàng. Việc gia tăng mức độ sử dụng sản phẩm trên tập khách hàng hiện hữu có thể giúp BVBank tăng doanh thu mà không phải gia tăng chi phí tương ứng.

Sau giai đoạn đầu tư mạnh cho công nghệ và mạng lưới, khi các nền tảng bước vào giai đoạn khai thác, hiệu quả hoạt động được kỳ vọng cải thiện. Nếu tốc độ tăng doanh thu tiếp tục cao hơn chi phí, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) có thể giảm, từ đó hỗ trợ lợi nhuận và ROE.

Song song với tăng trưởng kinh doanh là kế hoạch tăng vốn. Về dài hạn, ngân hàng đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng vào năm 2028. Quy mô vốn lớn hơn sẽ tạo thêm dư địa cho BVBank mở rộng tín dụng và đầu tư cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, đi cùng với đó là yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và duy trì chất lượng tài sản. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng chuyển hóa tăng trưởng quy mô thành tăng trưởng lợi nhuận và giá trị cho cổ đông.

Theo ông Hoàng Nam, Giám đốc Phòng Nghiên cứu và Phân tích Vietcap, những ngân hàng có ROE khoảng 10% hiện thường được thị trường giao dịch ở mức P/B khoảng 1,5-1,7 lần, trong khi BVB tại thời điểm được đánh giá giao dịch quanh mức P/B khoảng 1 lần. Khoảng cách này có thể tạo dư địa để thị trường định giá lại cổ phiếu nếu BVBank duy trì được đà tăng trưởng lợi nhuận, đồng thời cải thiện ROE và kiểm soát tốt nợ xấu.

Theo lãnh đạo BVBank, mục tiêu của BVBank trong giai đoạn tới là tăng trưởng nhanh hơn nhưng hiệu quả hơn, minh bạch hơn và bền vững hơn.