Thêm một ngân hàng được thành lập ở Việt Nam, vốn điều lệ 7.500 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa thông tin về việc cấp phép thành lập Ngân hàng 100% vốn nước ngoài của Ngân hàng Industrial Bank of Korea tại Việt Nam.

Cụ thể, ngày 24/3/2026, Ngân hàng Nhà nước đã cấp Giấy phép số 14/GP-NHNN về việc Thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài cho ngân hàng này.

Đồng thời, ngày 30/7/2026, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng - Ngân hàng Nhà nước cũng đã có Quyết định số 103/QĐ-QLGS1 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Industrial Bank of Korea (Việt Nam).

Theo đó, ngân hàng có tên đầy đủ là Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Industrial Bank of Korea (Việt Nam). Tên viết tắt: IBK VIETNAM.

Trụ sở chính tại Ô văn phòng số O2009-2015, tầng 20, Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

IBK VIETNAM có vốn điều lệ 7.300 tỷ đồng với thời hạn hoạt động là 99 năm.

Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Industrial Bank of Korea (Việt Nam) được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm các hoạt động sau đây: Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác; Phát hành chứng chỉ tiền gửi; Cấp tín dụng dưới các hình thức a) Cho vay; b) Chiết khấu, tái chiết khấu; c) Bảo lãnh ngân hàng; d) Phát hành thẻ tín dụng; đ) Bao thanh toán trong nước; e) Thư tín dụng. Ngân hàng cũng được mở tài khoản thanh toán cho khách hàng, Cung ứng các phương tiện thanh toán, Cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản sau đây: Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, chuyển tiền, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ. Và nhiều hoạt động khác như Cho vay, vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước,...