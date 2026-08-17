Cổ đông ngân hàng nhận cổ tức khủng

Tuần này, có 30 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 24 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 44% và thấp nhất là 3%, còn lại là chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Chỉ Vietbank khác biệt

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - mã chứng khoán: VBB) dự kiến phát hành hơn 296 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, VBB dự kiến thu về 2.961 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ sau khi phát hành lên hơn 14.807 tỷ đồng.

Vietbank là ngân hàng duy nhất đợt này chào bán cổ phiếu để thu tiền trực tiếp từ cổ đông.

Cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 100:25, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 100 quyền được mua 25 cổ phiếu mới.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, số tiền thu được từ việc chào bán thêm cổ phần sẽ được VBB sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân với giá trị 1.011 tỷ đồng, cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ khoảng 850 tỷ đồng, cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn 1.100 tỷ đồng.

Trước đó, Vietbank phát hành hơn 107 triệu cổ phiếu thưởng, đưa vốn điều lệ lên 11.846 tỷ đồng. Ngoài đợt phát hành 296 triệu cổ phiếu lần này, Vietbank còn dự kiến phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu tỷ lệ 5% theo chương trình ESOP, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị hơn 740 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 15.548 tỷ đồng.

Vietbank là ngân hàng duy nhất đợt này chào bán cổ phiếu để thu tiền trực tiếp từ cổ đông. Còn lại, hàng loạt ngân hàng khác thì phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Quân đội (mã chứng khoán: MBB) sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án trả cổ tức, MB dự kiến phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 15%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu MBB sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu. Cổ đông MB được quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, với tổng số lượng dự kiến phát hành hơn 805 triệu cổ phiếu.

BIDV (mã chứng khoán: BID) sẽ phát hành hơn 498 triệu cổ phiếu, tương đương 6,84% số cổ phiếu đang lưu hành. Trước đó, BIDV đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 4,5%, tương đương 450 đồng/cổ phiếu.

VIB dự kiến phát hành hơn 323 triệu cổ phiếu.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Quốc tế (mã chứng khoán: VIB) dự kiến phát hành hơn 323 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,5%. Ngày đăng ký cuối cùng là 11/9. VietABank (mã chứng khoán: VAB), phát hành tối đa hơn 85 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị tăng vốn khoảng 857 tỷ đồng theo mệnh giá.

Ngân hàng MSB phát hành 624 triệu cổ phiếu, tương ứng 20% số cổ phiếu đang lưu hành. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị số cổ phiếu phát hành đạt 6.240 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ MSB sẽ tăng từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/8, ngày đăng ký cuối cùng là 3/9.

Cổ phiếu V68 lên sàn UPCoM

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận niêm yết 33 triệu cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (Tuấn Anh Group - mã chứng khoán: V68) trên UPCoM. Theo đó, cổ phiếu V68 sẽ giao dịch trên UPCoM ngày 18/8 với giá tham chiếu 12.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá 422 tỷ đồng.

Cổ phiếu V68 sẽ giao dịch trên UPCoM ngày 18/8 với giá tham chiếu 12.800 đồng/cổ phiếu.

Tuấn Anh Group chỉ có một cổ đông lớn là ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị sở hữu 74,17% vốn, còn lại 25,83% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông khác sở hữu dưới 5% vốn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh năm nay 42 tuổi, có trình độ cử nhân kinh tế và mới được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 10/2025 tới nay. Từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2025, ông Tuấn Anh giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Tuấn Anh Group.

Công ty CP Cao su Tây Ninh (mã chứng khoán: TRC) cũng phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày đăng ký cuối cùng là 16/9. Theo đó, TRC phát hành thêm 90 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 900 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành được trích từ quỹ đầu tư phát triển theo số liệu trên báo cáo tài chính năm 2025 riêng đã được kiểm toán. Nếu phát hành thành công, TRC sẽ tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group - mã chứng khoán: SBG) vừa thông qua phương án phát hành 1 triệu cổ phiếu thưởng với giá 0 đồng/cổ phiếu và phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP cho nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III - IV/2026.