Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 17/8 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng,...

Đầu giờ sáng ngày 17/8, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đều ở mức 141,0 – 144,0 triệu đồng/lượng. Trong khi tiệm vàng Mi Hồng niêm yết 141,3 – 142,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn 9999/ 24k, Công ty SJC áp dụng giá 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết 140,5 – 144,5 triệu đồng/lượng và PNJ là 140,3 – 143,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch loại vàng nhẫn tròn thương hiệu này là 140,7 – 144,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đi ngang quanh mức 4.370 USD/ounce, không có nhiều thay đổi so với cuối tuần trước.

Theo Kitco News, vàng và bạc bước vào tuần giao dịch mới trong bối cảnh nhà đầu tư tập trung theo dõi sức khỏe nền kinh tế Mỹ và triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các số liệu về sản xuất, nhà ở cùng những tín hiệu từ ngân hàng trung ương có thể tạo ra biến động trên thị trường kim loại quý.

Giá vàng tăng trong tuần trước khi các số liệu lạm phát và chi tiêu tiêu dùng của Mỹ yếu hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Giá vàng có thời điểm lên mức cao nhất kể từ ngày 5/6, trong khi bạc được giao dịch trên 64 USD/ounce vào ngày thứ Sáu. Thị trường hiện chỉ định giá khoảng 31% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, giảm mạnh so với mức khoảng 55% một tuần trước.

Các số liệu công bố trong tuần tới sẽ tiếp tục cung cấp thêm thông tin về hoạt động sản xuất và thị trường nhà ở Mỹ. Trong khi đó, biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) được công bố vào thứ Tư có thể cho thấy rõ hơn cách các quan chức Fed cân nhắc giữa lạm phát dai dẳng và những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế đang chậm lại.

Tuần giao dịch sẽ bắt đầu vào thứ Hai với chỉ số sản xuất Empire State của New York. Các khảo sát sản xuất khu vực đang được nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn khi thị trường tìm kiếm dấu hiệu cho thấy chi phí vay cao và nhu cầu suy yếu đang gây sức ép ngày càng lớn lên nền kinh tế công nghiệp.

Đến thứ Ba, sự chú ý sẽ chuyển sang số liệu khởi công nhà ở và giấy phép xây dựng, tiếp đó là doanh số bán nhà đang chờ hoàn tất.

Thị trường nhà ở là một trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất với lãi suất, do đó các số liệu này là thước đo quan trọng về mức độ tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt đối với hộ gia đình và hoạt động xây dựng. Nếu thị trường tiếp tục suy yếu, kỳ vọng Fed duy trì lãi suất ở mức hiện tại có thể gia tăng. Ngược lại, những dấu hiệu cải thiện của thị trường nhà ở có thể củng cố quan điểm rằng nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu bất chấp chi phí vay ở mức cao.

Tâm điểm của tuần nhiều khả năng sẽ là việc Fed công bố biên bản cuộc họp FOMC đã diễn ra trong hai ngày 28-29/7 vào chiều thứ Tư.

Nhà đầu tư sẽ đặc biệt theo dõi biên bản để tìm kiếm thêm thông tin về quan điểm của các quan chức Fed đối với lạm phát, tăng trưởng kinh tế và lộ trình lãi suất phù hợp. Sau khi các số liệu lạm phát và doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến khiến thị trường nhanh chóng thu hẹp kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các nhà hoạch định chính sách cảm thấy yên tâm hơn với việc giữ nguyên lãi suất sẽ là yếu tố hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, một cuộc thảo luận mang tính cứng rắn hơn có thể gây sức ép lên kim loại quý, khi đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng cao.