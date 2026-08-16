Lãi suất ngân hàng 16/8 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

ACB giữ mức lãi suất cao nhất nhóm khảo sát

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục dẫn đầu với mức lãi suất 7,8%/năm. Ngân hàng này cũng niêm yết lãi suất cao ở các kỳ hạn 6 và 9 tháng, lần lượt là 7,6% và 7,7%/năm.

Đứng sau ACB là LPBank và Saigonbank, cùng áp dụng mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

LPBank niêm yết 7%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, 6,9%/năm ở kỳ hạn 9 tháng và 7,15%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Saigonbank áp dụng 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Bac A Bank đứng tiếp theo với mức 7,1%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm cùng niêm yết 7%/năm gồm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB. Như vậy, có tổng cộng 8 ngân hàng đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn 12 tháng.

VCBNeo giảm về 7%/năm

Đáng chú ý, VCBNeo hiện không còn giữ mức 7,8%/năm như biểu lãi suất trước đó. Lãi suất trực tuyến tại các kỳ hạn 6, 9, 12 và 18 tháng hiện cùng ở mức 7%/năm.

Trong khi đó, MBV cũng niêm yết 7%/năm ở cả kỳ hạn 6, 9, 12 và 18 tháng.

PGBank áp dụng 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

VIB có mức lãi suất 12 tháng là 7%/năm, nhưng kỳ hạn 6 và 9 tháng lần lượt chỉ ở mức 5,7% và 5,8%/năm.

Big4 cùng niêm yết 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Như vậy, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất 7,8%/năm của ACB.

Ngoài Big4, MSB cũng niêm yết 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. BVBank và OCB cùng ở mức 6,9%/năm, trong khi Techcombank áp dụng 6,75%/năm.

MB, Sacombank, SHB niêm yết trên 6,3%/năm

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Sacombank đang niêm yết 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, SHB ở mức 6,5%/năm, còn MB áp dụng 6,35%/năm.

Nam A Bank cũng niêm yết 6,6%/năm, trong khi NCB ở mức 6,4%/năm.

VPBank hiện niêm yết 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. ABBank và TPBank cùng ở mức 6,25%/năm.

SCB có lãi suất thấp nhất

Ở nhóm cuối bảng, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; GPBank 5,55%/năm và KienlongBank 5,5%/năm.

Eximbank và HDBank cùng áp dụng 5,3%/năm, trong khi SeABank ở mức 5%/năm.

SCB tiếp tục đứng cuối bảng với lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, khoảng cách giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất trên thị trường ở kỳ hạn 12 tháng là 4,1%/năm, từ 7,8%/năm tại ACB xuống 3,7%/năm tại SCB.

Lưu ý: Các mức trên là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại thời điểm ngày 16/8/2026, dành cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến của khách hàng cá nhân. Đây chỉ là lãi suất niêm yết; mức áp dụng thực tế có thể khác tùy số tiền gửi, kỳ hạn, kênh gửi, chương trình ưu đãi và chính sách của từng ngân hàng.