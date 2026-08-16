Lãi suất ngân hàng 16/8 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 35 ngân hàng, mặt bằng lãi suất hiện không đồng đều giữa các nhà băng. Nhóm dẫn đầu chủ yếu là các ngân hàng thương mại cổ phần, trong khi nhóm Big4 tiếp tục duy trì mức 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.
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ACB giữ mức lãi suất cao nhất nhóm khảo sát
Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục dẫn đầu với mức lãi suất 7,8%/năm. Ngân hàng này cũng niêm yết lãi suất cao ở các kỳ hạn 6 và 9 tháng, lần lượt là 7,6% và 7,7%/năm.
Đứng sau ACB là LPBank và Saigonbank, cùng áp dụng mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
LPBank niêm yết 7%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, 6,9%/năm ở kỳ hạn 9 tháng và 7,15%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.
Saigonbank áp dụng 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.
Bac A Bank đứng tiếp theo với mức 7,1%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.
Nhóm cùng niêm yết 7%/năm gồm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB. Như vậy, có tổng cộng 8 ngân hàng đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn 12 tháng.
VCBNeo giảm về 7%/năm
Đáng chú ý, VCBNeo hiện không còn giữ mức 7,8%/năm như biểu lãi suất trước đó. Lãi suất trực tuyến tại các kỳ hạn 6, 9, 12 và 18 tháng hiện cùng ở mức 7%/năm.
Trong khi đó, MBV cũng niêm yết 7%/năm ở cả kỳ hạn 6, 9, 12 và 18 tháng.
PGBank áp dụng 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.
VIB có mức lãi suất 12 tháng là 7%/năm, nhưng kỳ hạn 6 và 9 tháng lần lượt chỉ ở mức 5,7% và 5,8%/năm.
Big4 cùng niêm yết 6,8%/năm
Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.
Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.
Như vậy, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất 7,8%/năm của ACB.
Ngoài Big4, MSB cũng niêm yết 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. BVBank và OCB cùng ở mức 6,9%/năm, trong khi Techcombank áp dụng 6,75%/năm.
MB, Sacombank, SHB niêm yết trên 6,3%/năm
Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Sacombank đang niêm yết 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, SHB ở mức 6,5%/năm, còn MB áp dụng 6,35%/năm.
Nam A Bank cũng niêm yết 6,6%/năm, trong khi NCB ở mức 6,4%/năm.
VPBank hiện niêm yết 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. ABBank và TPBank cùng ở mức 6,25%/năm.
SCB có lãi suất thấp nhất
Ở nhóm cuối bảng, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; GPBank 5,55%/năm và KienlongBank 5,5%/năm.
Eximbank và HDBank cùng áp dụng 5,3%/năm, trong khi SeABank ở mức 5%/năm.
SCB tiếp tục đứng cuối bảng với lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.
Như vậy, khoảng cách giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất trên thị trường ở kỳ hạn 12 tháng là 4,1%/năm, từ 7,8%/năm tại ACB xuống 3,7%/năm tại SCB.
Lưu ý: Các mức trên là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại thời điểm ngày 16/8/2026, dành cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến của khách hàng cá nhân. Đây chỉ là lãi suất niêm yết; mức áp dụng thực tế có thể khác tùy số tiền gửi, kỳ hạn, kênh gửi, chương trình ưu đãi và chính sách của từng ngân hàng.
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