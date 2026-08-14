Ngân hàng Nhà nước nêu định hướng điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng và thị trường vàng thời gian tới

Trong tài liệu phục vụ cuộc họp với Thủ tướng và các ngân hàng thương mại sáng 13/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, bối cảnh hiện nay và triển vọng thời gian tới cho thấy dư địa để chính sách tiền tệ (CSTT) hỗ trợ tăng trưởng kinh tế là rất hạn chế do rủi ro lạm phát, áp lực từ biến động quốc tế và khả năng cân đối vốn của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) tác động lên lãi suất, tỷ giá trong nước. Bên cạnh đó, nền kinh tế liên tục nhập siêu trong những tháng đầu năm làm gia tăng cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu.

Trong bối cảnh này, cần phối hợp đồng bộ chính sách tài khóa (CSTK) và CSTT để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. CSTK cần đóng vai trò hỗ trợ tăng trưởng thông qua đầu tư công và các biện pháp kích thích có trọng tâm, trong khi CSTT tập trung vào kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và bảo đảm an toàn hệ thống tài chính.

Thống đốc Phạm Đức Ấn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: SBV)

NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt

Theo định hướng điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm 2026, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới và trong nước, điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với CSTK mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác.

Mục tiêu là kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trong đó, NHNN sẽ điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, bám sát mục tiêu CSTT; duy trì các mức lãi suất điều hành hợp lý để hỗ trợ các TCTD. NHNN cũng sẽ tái cấp vốn đối với TCTD nhằm hỗ trợ thanh khoản, cho vay các chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hỗ trợ cơ cấu lại các TCTD và xử lý nợ xấu.

Đối với mặt bằng lãi suất, NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD kiểm soát lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, vừa bảo đảm khả năng thu hút vốn huy động, vừa có lãi suất cho vay hợp lý. Các TCTD được khuyến khích chia sẻ lợi ích, giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng.

NHNN sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát lãi suất huy động, cho vay và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm liên quan đến lãi suất, cũng như hành vi cạnh tranh huy động vốn không lành mạnh.

Đáng chú ý, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (TTTD) năm 2027 sẽ được xem xét dựa trên mức độ tuân thủ của các TCTD đối với chỉ đạo của NHNN về giảm mặt bằng lãi suất. Theo đó, NHNN sẽ giao chỉ tiêu TTTD năm 2027 theo hướng giảm chỉ tiêu đối với những TCTD không thực hiện đúng chỉ đạo của NHNN.

Về tỷ giá, NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước, điều hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ CSTT và linh hoạt can thiệp thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Tập trung tín dụng vào các động lực tăng trưởng

Đối với thị trường vàng, NHNN sẽ theo dõi sát diễn biến trong nước và quốc tế, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vàng phù hợp với tình hình thực tế.

NHNN tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng đối với doanh nghiệp, NHTM đủ điều kiện theo quy định. Trên cơ sở diễn biến thị trường và yêu cầu điều hành, NHNN sẽ cấp, phân bổ hạn mức nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu.

Với tín dụng, NHNN sẽ thực hiện các giải pháp phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, thị trường tiền tệ và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

NHNN tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các NHTM cho vay nhà ở cho thuê, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên và các dự án lớn, trọng điểm có tính lan tỏa.

Các TCTD được chỉ đạo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế và các công trình, dự án trọng điểm, khả thi. Đồng thời, các ngân hàng phải kiểm soát chặt tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Đáng chú ý, NHNN yêu cầu tăng cường cấp tín dụng hợp vốn đối với các dự án có nhu cầu vốn lớn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn, phân tán rủi ro và nâng cao hiệu quả cấp tín dụng.

Bên cạnh đó, các TCTD cần đa dạng hóa sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn.

Các ngân hàng cũng được yêu cầu tăng cường triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động tín dụng.

NHNN sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá hoạt động tín dụng đối với từng ngành, lĩnh vực, đồng thời đánh giá ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và trong nước tới các ngành, lĩnh vực kinh tế để có giải pháp điều hành tín dụng phù hợp.

Tiếp tục hoàn thiện pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi số

Một nhiệm vụ khác được NHNN đặt ra là tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thuận lợi cho điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng, tăng khả năng cung ứng tín dụng và dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp, người dân, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng.

NHNN cũng tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trọng tâm là rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, khai thác và tái sử dụng dữ liệu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian và chi phí tuân thủ.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, NHNN tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện và chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin.

NHNN sẽ nghiên cứu triển khai các mô hình, công nghệ thanh toán mới, thanh toán xuyên biên giới; đồng thời tập trung triển khai các nhiệm vụ tại các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Chiến lược chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2030 và Chiến lược dữ liệu ngành Ngân hàng đến năm 2030.

Tăng cường giám sát, xử lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng

Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát tiếp tục được NHNN xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

NHNN sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, NHNN tiếp tục theo dõi việc thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra; đề xuất hướng xử lý đối với các kiến nghị tồn đọng, kéo dài không còn khả năng thực hiện. Công tác tổ chức, cơ chế hoạt động và phối hợp trong toàn hệ thống Thanh tra ngành Ngân hàng cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện.

NHNN đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và dữ liệu trong hoạt động thanh tra ngân hàng, xây dựng đội ngũ công chức thanh tra chuyên nghiệp, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cơ quan quản lý cũng tiếp tục thực hiện công tác quản lý, giám sát, nâng cao năng lực phát hiện, phân tích và cảnh báo sớm để kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý, phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống TCTD.

Công tác giám sát sẽ tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hướng đến thông lệ quốc tế thông qua việc triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật, dự án SREP…

NHNN cũng tiếp tục tham mưu xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai phương án CGBB của 4 ngân hàng nhận CGBB, bao gồm cả việc sửa đổi, điều chỉnh phương án; đồng thời xử lý PACCL của các TCTD yếu kém đang được kiểm soát đặc biệt theo quy định và chỉ đạo của lãnh đạo các cấp.

Cùng với đó, NHNN phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan trong việc triển khai phương án xử lý tài sản của SCB, thu hồi nợ vay đặc biệt cho Nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thí điểm phương án phá sản đối với các QTDND yếu kém cũng sẽ được triển khai theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, bảo đảm an toàn hệ thống, quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và giữ vững ổn định an ninh tiền tệ trên địa bàn.

NHNN yêu cầu các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường giám sát sau cho vay, kịp thời nhận diện, cảnh báo và xử lý các rủi ro phát sinh; nâng cao năng lực quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn hoạt động thông qua kiểm soát chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu, trích lập dự phòng đầy đủ, quản lý thanh khoản và các tỷ lệ an toàn.

Các TCTD cũng phải tăng cường năng lực tài chính, tuân thủ quy định về kiểm soát nội bộ, hạch toán lãi dự thu và các quy định pháp luật có liên quan, góp phần bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống ngân hàng.

Cuối cùng, NHNN tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với FATF về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL và Kế hoạch chuẩn bị đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam lần thứ 3.