ACB mách bạn dòng thẻ phù hợp với nhu cầu chi tiêu: ACB Visa Signature hay ACB Visa Platinum?

Bạn có đang dùng thẻ đúng nhu cầu chi tiêu?

Khi lựa chọn dòng thẻ tín dụng, lãi suất, phí hay hạn mức thường là những thông tin được quan tâm đầu tiên. Tuy nhiên, nếu sử dụng thẻ thường xuyên, quyền lợi có phù hợp với nhu cầu chi tiêu thực tế hay không cũng là yếu tố đáng cân nhắc. Theo Green Shoots Radar Report của Visa, 46% người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên hỗ trợ gia đình và các mục tiêu tương lai, trong khi 2/5 người Việt thường dùng thẻ trong các chuyến đi nước ngoài. Những nhu cầu khác nhau, từ chi tiêu thường nhật đến du lịch quốc tế, cũng đặt ra những ưu tiên khác nhau khi lựa chọn và sử dụng thẻ.

Với người trẻ, hộ gia đình hoặc nhóm nhân viên văn phòng có chi tiêu thường xuyên cho ăn uống, mua sắm online và thanh toán số, ACB Visa Platinum tập trung quyền lợi vào những giao dịch gần với đời sống hằng ngày. Chủ thẻ được tích 5% điểm ACB Rewards cho chi tiêu tại nhà hàng, địa điểm ăn uống và mua sắm online, tối đa 100.000 điểm/tháng cho mỗi nhóm. Các khoản chi khác qua Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay hay Garmin Pay cũng được áp dụng tỷ lệ tích điểm 5%, tối đa 100.000 điểm/tháng.

Đi cùng với đó là các ưu đãi mua sắm, ăn uống tại những thương hiệu và nền tảng quen thuộc. Chẳng hạn, chủ thẻ có thể nhận ưu đãi khi mua hàng trên Shopee; giảm 20% tổng hóa đơn tại các nhà hàng tham gia chương trình Dine & Save của Visa; hoặc nhận ưu đãi tại một số thương hiệu thuộc ACFC khi thanh toán bằng thẻ Visa qua Apple Pay.

Trong khi đó, ACB Visa Signature phù hợp hơn với người thường xuyên đi công tác, du lịch hoặc có tỷ trọng chi tiêu quốc tế cao. Thẻ áp dụng phí chuyển đổi ngoại tệ từ 0,9%; đồng thời tích 5% điểm ACB Rewards cho các giao dịch tại nhà hàng, mua vé máy bay, đặt khách sạn và đại lý du lịch, tối đa 500.000 điểm mỗi tháng.

Các quyền lợi cũng theo sát hành trình, từ ưu đãi đặt vé, phòng trên Trip.com, Agoda đến lượt sử dụng phòng chờ thương gia. Nhờ đó, thay vì lựa chọn thẻ chỉ dựa trên một ưu đãi riêng lẻ, người dùng có thể nhìn vào chính những khoản mình chi thường xuyên để xác định dòng thẻ phù hợp hơn.

ACB Rewards: Khi điểm thưởng quay lại phục vụ chi tiêu

Với ACB Rewards, điểm được tích lũy từ giao dịch qua thẻ có thể tiếp tục được quy đổi thành các e-voucher phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau. Một người thường xuyên chi tiêu cho gia đình có thể đổi điểm lấy voucher đa dạng mệnh giá mua sắm tại Bách Hóa Xanh, Co.opmart; trong khi người có kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo có thể lựa chọn voucher Traveloka hoặc lượt phòng chờ. Điểm thưởng nhờ đó không dừng ở một con số được tích lũy sau mỗi giao dịch, mà có thể quay trở lại phục vụ những khoản chi thực tế.

Điều này cũng tạo thành một vòng chi tiêu khá liền mạch: từ lựa chọn dòng thẻ phù hợp, sử dụng cho những giao dịch vốn đã phát sinh, tích điểm ACB Rewards và đổi điểm cho nhu cầu tiếp theo. Với Visa Platinum, đó có thể là những khoản mua sắm, ăn uống của cá nhân và gia đình; với Visa Signature, điểm thưởng có thể tiếp tục hỗ trợ cho những chuyến công tác hoặc trải nghiệm du lịch.

Sau cùng, lựa chọn thẻ tín dụng cũng có thể bắt đầu từ một điều khá đơn giản: hiểu mình thường chi tiêu cho điều gì. Khi quyền lợi của thẻ đồng hành với những nhu cầu thực tế, mỗi giao dịch quen thuộc không chỉ phục vụ cuộc sống hằng ngày mà còn có thể mang lại thêm những giá trị cho trải nghiệm tiếp theo.

Trong chương trình dành cho khách hàng mở mới đang được ACB triển khai, chủ thẻ ACB Visa Platinum chi tiêu từ 3 triệu đồng trong 30 ngày đầu có thể nhận voucher UrBox trị giá 300.000 đồng; với ACB Visa Signature, mức chi tiêu từ 8 triệu đồng trong 30 ngày đầu tương ứng voucher UrBox trị giá 1 triệu đồng. Đây cũng có thể là bước khởi đầu để người dùng lựa chọn chiếc thẻ phù hợp hơn với chính "bản đồ chi tiêu" của mình. Khách hàng có thể tham khảo thông tin chi tiết của chương trình tại đây.