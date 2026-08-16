Thêm nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: K.T.

Trước yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay. Cùng với đó, các ngân hàng triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi quy mô lớn, hướng dòng vốn vào những lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, với mức lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường.

Chương trình được triển khai từ ngày 12/8/2026 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng, hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên và các lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng kinh tế. Thông qua chính sách này, MSB tiếp tục tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh góp phần giảm chi phí tài chính, hỗ trợ khách hàng chủ động nguồn lực để duy trì, phục hồi và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 8,5%/năm, chương trình góp phần giảm chi phí sử dụng vốn, qua đó tạo thêm dư địa tài chính để doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động cân đối dòng tiền và triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh. Việc điều chỉnh lãi suất cho vay lần này là một trong những giải pháp MSB triển khai nhằm cụ thể hóa định hướng đồng hành cùng khách hàng.

Nam A Bank cũng thông báo đồng loạt giảm lãi suất đối với nhiều nhóm khách hàng. Đối với khách hàng cá nhân, Nam A Bank giảm 0,5%-0,7%/năm lãi suất đối với các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh và nông nghiệp. Với các khoản vay mua nhà và tiêu dùng phục vụ đời sống, mức giảm từ 0,1%-0,3%/năm.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân, với mức giảm tối đa 0,3%/năm. Đối với khách hàng doanh nghiệp, Nam A Bank giảm biểu lãi suất cho vay niêm yết tối đa 0,5 điểm %/năm.

Ngân hàng KienlongBank cũng triển khai chương trình ưu đãi lãi suất, tập trung nguồn lực tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, nhà băng áp dụng mức giảm lãi suất lên tới 2,5%/năm linh hoạt theo từng nhóm khách hàng và kỳ hạn khoản vay.

Trong khi đó, NCB giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân từ 8,49%/năm, áp dụng cho nhiều nhu cầu như cầm cố, sản xuất kinh doanh, mua nhà và tiêu dùng có tài sản bảo đảm.

Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, lãi suất ngắn hạn trong ba tháng đầu từ 10%/năm. Nhóm doanh nghiệp lớn, vận hành theo chuỗi và hệ sinh thái được áp dụng lãi suất từ 10,45%/năm.

Như vậy, nhiều ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động và cho vay, đồng thời mở rộng các gói tín dụng ưu đãi. Qua đó, doanh nghiệp và người dân có thêm lựa chọn về nguồn vốn với chi phí phù hợp hơn. Nhiều ngân hàng tiếp tục hướng dòng vốn vào doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng.