Chính phủ chốt bổ sung 5.000 tỷ đồng từ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 để nâng vốn điều lệ cho Co-opBank

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 là 5.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Nhà nước để đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Co-opBank từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2026 đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 246/2025/QH15 theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước thực hiện thanh toán, quyết toán chi ngân sách nhà nước đối với nguồn vốn ngân sách Nhà nước bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Co-opBank chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn Nhà nước bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại ngân hàng theo đúng quy định pháp luật; phòng, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.

Việc bổ sung vốn điều lệ cho Co-opBank có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an toàn, ổn định của hệ thống tài chính hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể và thực hiện hiệu quả các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trước đó, tháng 7/2026, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 1279/QĐ-TTg về việc bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Co-opBank. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng ký Quyết định số 1634/QĐ-NHNN đầu tư bổ sung vốn Nhà nước hỗ trợ để tăng vốn điều lệ cho Co-opBank. Nguồn vốn được cấp từ ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc nâng cao năng lực tài chính cho định chế tín dụng giữ vai trò nòng cốt của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 cho Ngân hàng Nhà nước để đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Co-opBank không chỉ là giải pháp tăng cường tiềm lực tài chính cho ngân hàng, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an toàn, ổn định của hệ thống tài chính hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể và thực hiện hiệu quả các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Với vai trò là “Ngân hàng của tất cả các Quỹ tín dụng nhân dân”, Co-opBank hoạt động không vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận mà hướng tới mục tiêu liên kết hệ thống và hỗ trợ hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân thông qua điều hòa vốn, hỗ trợ tài chính và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Sự phát triển ổn định, bền vững của từng Quỹ tín dụng nhân dân chính là nền tảng cho sự phát triển của Co-opBank và ngược lại. Ngoài nhiệm vụ cốt lõi là chăm sóc, điều hòa vốn cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, Co-opBank còn cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng hiện đại như huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán, ngân hàng số cho khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân.

Việc Chính phủ quyết định bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ sẽ tạo ra bước chuyển quan trọng đối với Co-opBank. Nguồn lực tài chính mới không chỉ giúp ngân hàng nâng cao các chỉ tiêu an toàn vốn theo quy định mà còn tạo điều kiện mở rộng quy mô tín dụng, đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm, dịch vụ và tăng cường khả năng hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trong những thời điểm cần thiết. Đây cũng là sự chuẩn bị quan trọng để hệ thống tài chính hợp tác thích ứng với yêu cầu phát triển mới trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và nhu cầu tiếp cận vốn ngày càng lớn của khu vực kinh tế tập thể.

Không chỉ mang ý nghĩa tăng cường nguồn lực tài chính cho Co-opBank, quyết định của Chính phủ còn được các chuyên gia đánh giá sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với toàn bộ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, góp phần khơi thông dòng vốn, nâng cao sức chống chịu của khu vực kinh tế tập thể và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm thực hiện các mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể trở thành những động lực quan trọng của nền kinh tế, việc Chính phủ quyết định bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Co-opBank mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một quyết định tài chính đơn thuần.

Đó là thông điệp mạnh mẽ về sự đồng hành của Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể; là sự khẳng định vai trò, vị thế của Co-opBank trong hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam; đồng thời tạo nền tảng quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, nâng cao sức chống chịu của hệ thống tài chính hợp tác và thúc đẩy phát triển bao trùm.

Với nguồn lực mới cùng quyết tâm đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh, Co-opBank được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối dòng vốn đến khu vực nông nghiệp, nông thôn và kinh tế tập thể, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.