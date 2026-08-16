Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 16/8 tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải

Cập nhật đầu giờ sáng 16/8, giá vàng trong nước biến động trái chiều so với cuối tuần trước. Vàng miếng SJC tại cả 4 thương hiệu lớn trong nhóm khảo sát cùng được niêm yết quanh 141 - 144 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối tuần trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giữ nguyên mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua, lên 140,3 - 143,9 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 140,5 - 144,5 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 140,5 triệu đồng/lượng, tại SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải. Ở chiều bán ra, SJC thấp nhất với 143,5 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cao nhất ở 144,5 triệu đồng/lượng.

8h Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,5 143,5 141 144 PNJ 140,3 143,9 141 144 DOJI 140,5 144,5 141 144 Bảo Tín Mạnh Hải 140,5 144,5 141 144

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay đóng cửa tuần ở mức 4.376 USD/ounce, tăng gần 0,6% so với mức đóng cửa gần nhất. Tính chung trong tuần qua, giá vàng tăng tổng cộng 0,8% sau khi tăng 7,3% trong tuần trước.

Giá vàng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu sau khi các số liệu lạm phát của Mỹ công bố trong tuần này phù hợp với kỳ vọng, qua đó làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng tới.

Các dữ liệu được công bố trong tuần tới sẽ cung cấp thêm thông tin về hoạt động sản xuất và thị trường nhà ở tại Mỹ. Trong đó, biên bản cuộc họp FOMC công bố vào thứ Tư có thể cho thấy rõ hơn cách các nhà hoạch định chính sách của Fed cân nhắc giữa lạm phát dai dẳng và những dấu hiệu tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Tuần mới bắt đầu với Chỉ số Sản xuất Empire State của New York. Các khảo sát sản xuất khu vực đang được nhà đầu tư chú ý hơn, trong bối cảnh thị trường tìm kiếm dấu hiệu cho thấy chi phí vay cao và nhu cầu yếu đang gây thêm sức ép lên nền kinh tế công nghiệp.

Sang thứ Ba, tâm điểm chuyển sang số liệu khởi công xây dựng và giấy phép xây dựng, tiếp đó là số liệu về giao dịch nhà ở đang chờ xử lý.

Thị trường nhà ở là một trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất với lãi suất. Vì vậy, các số liệu này có thể cho thấy chính sách tiền tệ thắt chặt đang tác động như thế nào đến các hộ gia đình và ngành xây dựng. Nếu thị trường nhà ở tiếp tục suy yếu, kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất có thể được củng cố. Ngược lại, những dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh tế cải thiện có thể củng cố quan điểm rằng nền kinh tế vẫn đủ sức chống chịu dù chi phí vay ở mức cao.

Sự kiện được chú ý nhất trong tuần có thể là biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của FOMC, diễn ra vào ngày 28-29/7 và được công bố vào chiều thứ Tư.

Biên bản sẽ được theo dõi sát để tìm thêm thông tin về quan điểm của các nhà hoạch định chính sách đối với lạm phát, tăng trưởng kinh tế và hướng đi của lãi suất. Trong bối cảnh thị trường đã giảm mạnh kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 sau khi các số liệu lạm phát và doanh số bán lẻ giảm, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các quan chức cảm thấy thoải mái hơn với việc giữ nguyên lãi suất sẽ hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, quan điểm cứng rắn hơn có thể gây sức ép lên kim loại quý thông qua việc đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng.

Đến thứ Năm, thị trường sẽ đón số liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và Chỉ số Sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là một trong những chỉ báo cập nhật nhanh về thị trường lao động, trong khi khảo sát của Fed Philadelphia cung cấp thêm góc nhìn về hoạt động sản xuất và áp lực giá cả, sau khi chỉ số này bất ngờ tăng mạnh trong tháng 7.

Tuần sẽ khép lại vào sáng thứ Sáu với chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu S&P sơ bộ, qua đó cung cấp cái nhìn ban đầu về hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân trong tháng 8.

Đối với thị trường kim loại quý, các số liệu kinh tế trong tuần tới chủ yếu sẽ được đánh giá dựa trên tác động đối với chính sách của Fed. Nếu hoạt động sản xuất, thị trường nhà ở và kinh doanh suy yếu, cùng với một biên bản FOMC mang tính ôn hòa, kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất có thể được củng cố, qua đó hỗ trợ thêm cho giá vàng.

Ngược lại, các dữ liệu kinh tế mạnh hơn hoặc những dấu hiệu mới về áp lực lạm phát có thể khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất quay trở lại và tạo sức ép trong ngắn hạn đối với kim loại quý.