Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn tối 14/8 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng,...

Cập nhật tối 14/8 tại các doanh nghiệp khác, giá vàng miếng, vàng nhẫn có sự chênh lệch.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn hiện cùng ở mức 140,5 – 142,0 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng trong ngày hôm nay.

Tại Vàng bạc đá quý Kim Tín, giá vàng miếng được niêm yết 139,02 – 144,3 triệu đồng/lượng. Vàng bạc đá quý Ngọc Hải áp dụng139,6 – 143,3 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp lớn như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá vàng miếng ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.384 USD/ounce, bật tăng khoảng 50 USD/ounce so với chiều nay. Theo Kitco News, thị trường vàng tăngtrong bối cảnh tâm lý người tiêu dùng Mỹ suy giảm, kỳ vọng lạm phát trong ngắn hạn tăng nhẹ. Đại học Michigan (Mỹ) ngày 14/8 công bố chỉ số sơ bộ về Tâm lý người tiêu dùng trong tháng 8 ở mức 51 điểm, thấp hơn đáng kể so với dự báo 54,5 điểm của các nhà kinh tế. Con số này cũng giảm mạnh so với mức 55,2 điểm trong tháng 7.

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Đầu giờ chiều ngày 14/8, giá vàng trong nước duy trì đi ngang sau khi giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng trong buổi sáng.

Đối với vàng miếng, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải,...đều đang niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có sự chênh lệch giữa các thương hiệu. Tại Công ty SJC, vàng nhẫn trơn 9999 hiện có giá 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng.

Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giao dịch vàng nhẫn với giá 139,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Tập đoàn DOJI niêm yết 140 - 144 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn trơn 24k là 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng 140,0 - 144,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.333 USD/ounce, đã giảm khoảng 120 USD/ounce so với đỉnh cách đây 2 ngày.

Theo Kitco News, giá vàng và bạc giao ngay giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm tại Mỹ, khi số liệu lạm phát bán buôn thấp hơn dự kiến khiến lợi suất trái phiếu kho bạc và kỳ vọng tăng lãi suất giảm. Tuy nhiên, dữ liệu này đồng thời làm suy yếu nhu cầu đối với kim loại quý như một công cụ phòng ngừa lạm phát trong ngắn hạn.

Dữ liệu mới nhất tiếp tục củng cố khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong tháng 9, sau khi Mỹ công bố số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) và đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần này.

PPI đối với nhu cầu cuối cùng không thay đổi trong tháng 7, thấp hơn đáng kể so với dự báo tăng 0,2%. Trong khi đó, giá sản xuất tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số loại trừ thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 4,7% so với cùng kỳ. Diễn biến này vẫn khiến giới đầu tư thận trọng về khả năng áp lực giá sản xuất truyền sang chỉ số PCE lõi - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặc biệt quan tâm.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng 9.000 đơn, lên 209.000 đơn, trong khi số người tiếp tục nhận trợ cấp giảm xuống 1,777 triệu người. Sau khi số liệu PPI được công bố, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống 34,6%, từ mức 40,6% trước đó. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm xuống 4,648%, từ 4,686% trong phiên thứ Tư.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới các dữ liệu kinh tế tiếp theo, trong đó đáng chú ý là doanh số bán lẻ tháng 7, dự kiến công bố vào 8h30 sáng giờ miền Đông Mỹ ngày thứ Sáu, và chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ tháng 8 của Đại học Michigan, công bố vào 10h sáng cùng ngày.

Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm địa chính trị có khả năng tác động tới giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu đối với các tài sản phòng thủ. Tuy nhiên, tác động tới thị trường trong phiên thứ Năm tương đối hạn chế do xuất hiện những tín hiệu cho thấy nhu cầu dầu suy yếu.

Lập trường của Mỹ và Iran vẫn chưa có nhiều thay đổi. Washington cho rằng eo biển Hormuz vẫn mở, trong khi giới chức khu vực cho biết hoạt động vận chuyển qua tuyến đường này vẫn bị hạn chế cho đến khi các điều kiện của Iran được chấp nhận. Đối với vàng, thị trường hiện đứng trước những tác động trái chiều: giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu đi xuống giúp giảm áp lực từ mối quan hệ giữa lạm phát và chính sách tiền tệ của Fed. Tuy nhiên, những hạn chế đối với hoạt động vận chuyển vẫn tạo ra một mức hỗ trợ địa chính trị nhất định đối với giá năng lượng, qua đó hạn chế đà giảm của nhu cầu đối với các tài sản phòng thủ như vàng.