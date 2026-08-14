Mỗi tháng, hơn 25 tỷ U-Point được quy đổi từ lợi nhuận Techcombank Sinh Lời Tự Động

Đây là tính năng cho phép khách hàng lựa chọn quy đổi lợi nhuận từ Techcombank Sinh Lời Tự Động sang U-Point theo tỷ lệ 1 đồng lợi nhuận nhận 2 U-Point, từ đó mở rộng giá trị của dòng tiền nhàn rỗi sang hệ sinh thái ưu đãi và đặc quyền phong cách sống của Techcombank OneU.

Thêm một "tầng" giá trị cho dòng tiền nhàn rỗi

Với quy mô chi trả hơn 25 tỷ U-Point mỗi tháng, "Tối ưu lợi ích với U-Point" của Techcombank Sinh Lời Tự Động hiện là một trong những cơ chế tích lũy điểm thường kỳ có quy mô lớn nhất trong hệ sinh thái Techcombank. Điều này phản ánh mức độ đón nhận của khách hàng đối với hình thức quy đổi lợi nhuận thành điểm thưởng, bên cạnh lựa chọn nhận lợi nhuận bằng tiền mặt như thông thường.

Theo đó, với mỗi 1 đồng lợi nhuận từ Techcombank Sinh Lời Tự Động, khách hàng có thể lựa chọn nhận lợi nhuận bằng tiền như thông thường hoặc quy đổi thành 2 U-Point. Trong Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank OneU, mỗi U-Point có giá trị quy đổi tương đương 1 đồng khi thanh toán hoặc sử dụng ưu đãi trong hệ sinh thái Techcombank OneU.

Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Cao cấp Giải pháp thanh toán và CASA, Khối Ngân hàng Bán lẻ, Techcombank: "Chúng tôi mong muốn mỗi giao dịch thanh toán không chỉ đơn thuần là một nhu cầu tài chính hàng ngày mà còn mang lại thêm những giá trị gia tăng cho khách hàng. Việc kết nối Techcombank Sinh Lời Tự Động với Techcombank OneU giúp chuyển hóa lợi ích từ dòng tiền nhàn rỗi thành các đặc quyền thiết thực trong cuộc sống, đồng thời thể hiện định hướng của Techcombank trong việc xây dựng trải nghiệm tài chính liền mạch, nơi khách hàng có thể tối ưu giá trị ở mọi điểm chạm."

Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Cao cấp Giải pháp thanh toán và CASA, Khối Ngân hàng Bán lẻ, Techcombank

Từ sinh lời tối ưu đến nhân đôi giá trị

Ra mắt từ năm 2024 với định vị "Mỗi ngày thêm giá trị", Techcombank Sinh Lời Tự Động đã góp phần thay đổi cách dòng tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán vận hành, đồng thời tạo nên xu hướng mới trên thị trường tài chính Việt Nam.

Hiện đã có hơn 6 triệu người dùng bật Techcombank Sinh Lời Tự Động - giải pháp giúp khách hàng không còn phải lựa chọn giữa khả năng sinh lời và tính thanh khoản, mà có thể đồng thời duy trì cả hai trên cùng một tài khoản. Giải pháp từng được vinh danh với Giải Vàng Stevie Awards 2025 mang đến mức sinh lời tối ưu lên đến 5,5%/năm, vừa luôn sẵn sàng phục vụ chuyển khoản, thanh toán, rút tiền mà không yêu cầu khách hàng phải chuyển tiền giữa các tài khoản tiết kiệm và thanh toán, hay phải tìm hiểu và thực hiện các giao dịch đầu tư mỗi ngày.

Chị Hoàng Trang, khách hàng Hộ kinh doanh của Techcombank tại TP.HCM, chia sẻ: "Trong kinh doanh, dòng tiền luôn cần sự linh hoạt vì có thể phải thanh toán cho nhà cung cấp hoặc nhập hàng bất cứ lúc nào. Tôi sử dụng Techcombank Sinh Lời Tự Động vì tiền vẫn luôn sẵn sàng khi cần nhưng đồng thời vẫn tạo ra lợi nhuận. Tôi có thể đồng thời bật Sinh Lời Tự Động trên tối đa 4 tài khoản. Điều tôi thấy thú vị là khoản lợi nhuận này còn có thể chuyển thành U-Point rồi đổi các ưu đãi phục vụ nhu cầu của gia đình như đi ăn uống vào cuối tuần hay đi du lịch. Nhờ vậy, cùng một khoản tiền nhàn rỗi có thể mang lại nhiều giá trị hơn so với việc chỉ nhận lợi nhuận bằng tiền mặt."

Lợi nhuận từ Techcombank Sinh Lời Tự Động được tích lũy hằng ngày và chi trả định kỳ vào tài khoản thanh toán của khách hàng trong tháng kế tiếp. Khi bật "Tối ưu lợi ích với U-Point", sau khi lợi nhuận được chi trả, hệ thống sẽ tự động quy đổi khoản lợi nhuận này thành U-Point và ghi nhận vào tài khoản Techcombank OneU của khách hàng.

Từ lợi ích tài chính đến đặc quyền phong cách sống

U-Point là điểm thưởng thuộc Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank OneU - nền tảng được Techcombank phát triển nhằm mang đến trải nghiệm tích lũy và sử dụng ưu đãi liền mạch cho khách hàng trong hệ sinh thái.

Bên cạnh các hoạt động tích lũy điểm quen thuộc như chi tiêu, thanh toán và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái Techcombank, cơ chế quy đổi lợi nhuận từ Techcombank Sinh Lời Tự Động mang đến cho khách hàng thêm một phương thức tích lũy U-Point thông qua việc chủ động chuyển đổi khoản lợi nhuận trên dòng tiền nhàn rỗi.

U-Point có thể được sử dụng để thanh toán, đổi voucher mua sắm, ẩm thực, di chuyển, du lịch, giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe. Với hệ sinh thái kết nối gần 10.000 đối tác trên toàn quốc, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn những đặc quyền phù hợp với nhu cầu và phong cách sống của mình. Toàn bộ quá trình tích lũy, quản lý và sử dụng điểm được thực hiện trên Techcombank Mobile và Techcombank OneU.

Techcombank OneU được phát triển với định vị "Đa tầng ưu đãi – Lợi ích tối ưu", nơi mỗi giao dịch có thể mở ra nhiều lớp quyền lợi thông qua cơ chế tích và tiêu điểm linh hoạt, ưu đãi chồng ưu đãi cùng hệ sinh thái đối tác ngày càng mở rộng.

Việc kết nối Techcombank Sinh Lời Tự Động và Techcombank OneU giúp khoản lợi nhuận được tạo ra từ dòng tiền nhàn rỗi không còn là điểm kết thúc, mà trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình trải nghiệm mới phù hợp với nhu cầu và phong cách sống của mỗi khách hàng.

Đó cũng là định hướng trong chiến lược kiến tạo hệ sinh thái tài chính toàn diện của Techcombank, nơi các sản phẩm không vận hành riêng lẻ mà được kết nối để bổ trợ và tối ưu cho nhau, mỗi mắt xích trong hệ sinh thái đều hướng tới một mục tiêu chung: giúp khách hàng tận hưởng nhiều giá trị hơn từ cùng một dòng tiền và một hành trình tài chính.

Khám phá tính năng "Tối ưu lợi ích với U-Point" trên Techcombank Mobile và tìm hiểu Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank OneU cùng hệ sinh thái ưu đãi đặc quyền tại đây.