Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường

Trong tài liệu phục vụ cuộc họp với Thủ tướng và các ngân hàng thương mại sáng 13/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tỷ giá và thị trường ngoại tệ tiếp tục chịu tác động từ những biến động khó lường của kinh tế, thị trường tài chính quốc tế, áp lực từ cân đối cung - cầu ngoại tệ trong nước (nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu tăng mạnh, đặc biệt là nhập khẩu phục vụ các dự án lớn; nhu cầu rút vốn, chuyển lợi nhuận về nước của nhà đầu tư nước ngoài và tâm lý kỳ vọng của thị trường.

Dù vậy, công tác quản lý ngoại hối, vàng vẫn đang phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế áp lực lên tỷ giá, tạo thêm dư địa để điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Cụ thể, dự trữ ngoại hối nhà nước trong 7 tháng đầu năm 2026 được quản lý an toàn, thanh khoản, sinh lời theo quy định. Trong bối cảnh thị trường tài chính trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước và duy trì mức tương đương cuối năm 2025. Đồng thời, dự trữ ngoại hối nhà nước được ưu tiên đầu tư vào các công cụ có tính an toàn và thanh khoản, mức sinh lời từ dự trữ ngoại hối tiếp tục duy trì theo kế hoạch.

Về tỷ giá, sau giai đoạn giảm trong 02 tháng đầu năm 2026, tỷ giá USD/VND có xu hướng tăng trong tháng 3 do áp lực trên thị trường quốc tế gia tăng cùng với những khó khăn, thách thức của kinh tế trong nước. Từ tháng 4 đến nay, tỷ giá giao dịch tương đối ổn định quanh khoảng 26.290 - 26.360 VND/USD.

Trong bối cảnh đó, NHNN điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu cú sốc bên ngoài; đồng thời, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ (thanh khoản VND, lãi suất…) và linh hoạt can thiệp thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Nhờ đó, thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Đến ngày 31/7/2026, tỷ giá liên ngân hàng quanh mức 26.279 VND/USD, giảm 0,04% so với cuối năm 2025.

Về định hướng trong thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ và linh hoạt can thiệp thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.