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Thống đốc Phạm Đức Ấn làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

| | Tài chính - ngân hàng

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ngày 13/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1554/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 12/5/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Ban Chỉ đạo có hai Phó Trưởng ban, gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn làm Phó Trưởng ban Thường trực và Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng làm Phó Trưởng ban.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Ảnh: Hoàng Giáp

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Tiến; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Hồ Đức Anh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt.

Quyết định số 1554/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 17/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 12/5/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Theo Quyết định, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Theo Hồng Sơn

Thời báo ngân hàng

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