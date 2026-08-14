Làn sóng giảm lãi suất lan rộng: Loạt ngân hàng hạ 1-2,5%/năm lãi suất cho vay

Ngày 13/8, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc quan trọng với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng. Thủ tướng nêu rõ trong điều hành kinh tế vĩ mô vừa qua, Chính phủ chủ yếu sử dụng chính sách tài khóa (giảm, giãn thuế, phí), đồng thời quyết liệt cắt giảm thủ tục, thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ cho nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp, trong đó có các ngân hàng, không gây sức ép lên NHNN và hệ thống ngân hàng về tín dụng, lãi suất. NHNN và hệ thống ngân hàng cần hành động với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt hơn nữa trong huy động nguồn lực cho tăng trưởng trên nền tảng ổn định vĩ mô, đặc biệt phải chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp cụ thể về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, phục vụ tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro.

Trong tài liệu phục vụ cuộc họp, Ngân hàng Nhà nước cho biết đối với mặt bằng lãi suất, NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD kiểm soát lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, vừa bảo đảm khả năng thu hút vốn huy động, vừa có lãi suất cho vay hợp lý. Các TCTD được khuyến khích chia sẻ lợi ích, giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng. NHNN sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát lãi suất huy động, cho vay và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm liên quan đến lãi suất, cũng như hành vi cạnh tranh huy động vốn không lành mạnh.

Đáng chú ý, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (TTTD) năm 2027 sẽ được xem xét dựa trên mức độ tuân thủ của các TCTD đối với chỉ đạo của NHNN về giảm mặt bằng lãi suất. Theo đó, NHNN sẽ giao chỉ tiêu TTTD năm 2027 theo hướng giảm chỉ tiêu đối với những TCTD không thực hiện đúng chỉ đạo của NHNN.

Trong những ngày gần đây, hàng loạt ngân hàng đã công bố việc giảm lãi suất hoặc triển khai các gói tín dụng ưu đãi.

Điển hình như KienlongBank triển khai chương trình "Đồng hành vốn vay - Chung tay gắn kết", tập trung nguồn lực tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và các nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Điểm đáng chú ý là mức giảm lãi suất lên tới 2,5%/năm, được áp dụng linh hoạt theo từng nhóm khách hàng và kỳ hạn khoản vay. Việc giảm chi phí vốn được kỳ vọng tạo thêm dư địa để doanh nghiệp cân đối chi phí tài chính, chủ động dòng tiền và phân bổ nguồn lực cho vốn lưu động, sản xuất cũng như các kế hoạch mở rộng kinh doanh.

SACOMBANK cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động giảm lãi suất cho vay. Nhà băng này cho biết thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án cụ thể nhằm hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Theo đó, SACOMBANK cam kết thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng nhà nước triển khai gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng xuất nhập khẩu trên nền danh mục gần 100.000 tỷ đồng phân khúc nhóm khách hàng này tại SACOMBANK. Chương trình được áp dụng ngay từ ngày 13/08/2026 với mức lãi suất giảm 2% dành cho khách hàng mới và khách hàng hiện hữu cho đến 31/12/2026.

Ngoài ra, SACOMBANK triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng quy mô từ 10.000 - 15.000 tỷ đồng. Lãi suất dự kiến ở mức 8,5-9%/năm, được thiết kế theo từng phân khúc khách hàng, kỳ hạn và điều kiện thị trường phù hợp.

Trước đó, bốn ngân hàng lớn nhất Việt Nam (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) đều đã công bố gói tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực ưu tiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Agribank triển khai gói 70.000 tỷ đồng. Ba ngân hàng còn lại BIDV, VietinBank, Vietcombank đều đưa ra gói tín dụng ưu đãi 50.000 tỷ đồng.

BVBank tung gói tín dụng 2.500 tỷ đồng được áp dụng từ ngày 12/8/2026, lãi suất vay sau khi giảm chỉ từ 9,7%/năm. Chương trình tập trung giải ngân cho doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh, đồng thời ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm được NHNN định hướng như: nông nghiệp - nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, chế biến - chế tạo, các dự án phân loại xanh, cùng các ngành kinh tế mới như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn.

Nam A Bank giảm lãi suất 0,5-0,7%/năm đối với các khoản vay phục vụ Sản xuất kinh doanh và Nông nghiệp. Đối với các khoản vay mua nhà hoặc tiêu dùng phục vụ đời sống, khách hàng được hưởng mức giảm lãi suất từ 0,1% đến 0,3%/năm. Ngoài giảm lãi suất cho vay, Nam A Bank cũng thực hiện giảm lãi suất huy động từ cá nhân, mức giảm tối đa 0,3%/năm. Với khách hàng Doanh nghiệp, Nam A Bank thực hiện điều chỉnh giảm biểu lãi suất niêm yết tối đa 0,5%/năm.

Nam A Bank cũng tham gia chương trình ưu đãi chuyên biệt dành cho các lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế. Tổng hạn mức của các gói ưu đãi này lên đến 25.000 tỷ đồng, với mức lãi suất cho vay giảm sâu từ 1% đến 1,8%/năm so với biểu niêm yết.

Tại NCB từ ngày 11/8/2026, ngân hàng đã triển khai chính sách giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với toàn bộ các gói vay dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đối với khách hàng cá nhân, lãi suất ưu đãi mới được áp dụng cho nhiều nhu cầu vay như cầm cố, sản xuất – kinh doanh, mua nhà riêng lẻ và tiêu dùng có tài sản bảo đảm.

Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) được áp dụng giảm đồng loạt 0,5%/năm cho tất cả các kỳ hạn vay. NCB ưu tiên tài trợ vốn theo lãi suất ưu đãi cho các dự án xanh, kinh tế số, các doanh nghiệp xây lắp, cung ứng vật liệu xây dựng, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi công trình trọng điểm quốc gia.

Với các doanh nghiệp có quy mô lớn, vận hành theo chuỗi/hệ sinh thái, NCB cũng áp dụng giảm 0,5%/năm lãi suất, đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các công trình trọng điểm quốc gia.