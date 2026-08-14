Ngân hàng lớn nhất hệ thống cảnh báo

Thông báo mới nhất (sáng 14/8) cho biết, thời gian gần đây, BIDV ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng bị lừa đảo bằng thủ đoạn mạo danh cơ quan nhà nước, ngân hàng, luật sư, các doanh nghiệp uy tín với kịch bản tinh vi như: liên kết an sinh xã hội, luật sư lấy tiền treo trên mạng, mua săm hàng hóa dịch vụ, nội dung chuyển khoản sai cú pháp, giao hàng, ...Kẻ gian dẫn dắt khách hàng chuyển tiền hoặc click vào đường link lạ/tải ứng dụng lạ/cung cấp thông tin bảo mật... để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Trước đó, BIDV cũng thông báo tới khách hàng về việc thời gian gần đây, một số khách hàng nhận được tin nhắn SMS có brandname BIDV thông báo về việc đối điểm thưởng từ thẻ tín dụng và gửi kèm đường link để khách hàng nhập các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản.

Theo BIDV, thực chất đây là đường link giả mạo, lừa đảo để khách hàng tiết lộ thông tin thẻ, thông tin bảo mật của dịch vụ Ngân hàng điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng này, BIDV khuyến cáo khách hàng:

-BIDV không gửi SMS kèm các đường link.

-Hãy kiểm tra kỹ lưỡng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trước khi giao dịch.

-Cảnh giác với các nội dung tặng điểm thưởng, giao dịch hoàn tiền, tiền treo trên mạng, xác minh tài khoản, hủy thẻ hội viên, liên kết tài khoản...

- Cảnh giác với các nội dung giao dịch hoàn tiền, tiền treo trên mạng, xác minh tài khoản, hủy thẻ hội viên, liên kết tài khoản...

- Cảnh giác việc giao dịch giá trị nhỏ bị lỗi và nhận được hoàn tiền các giao dịch đầu tiên.

- Tuyệt đối không truy cập link/ứng dụng lạ.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản/OTP/thông tin bảo mật khác cho bất kỳ ai.

Ngân hàng cũng lưu ý khách hàng hãy liên hệ Hotline 1900 9247 hoạc đến Chi nhánh BIDV và cơ quan Công an gần nhất khi nghi ngờ giả mạo, lừa đảo.



