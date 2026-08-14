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Giá vàng miếng, vàng nhẫn sáng 14/8 tiếp tục đà giảm

| | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước ghi nhận đà giảm từ 1-1,6 triệu đồng mỗi lượng so với sáng qua.

Khảo sát lúc 8h35 sáng 14/8, giá vàng miếng SJC, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý được niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với cùng thời điểm hôm qua.

Riêng Mi Hồng niêm yết vàng miếng ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra, ghi nhận mức giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng và thấp hơn 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mặt bằng của các thương hiệu trên.

Ở phân khúc vàng nhẫn, các thương hiệu ghi nhận mức giảm từ 1-1,6 triệu đồng/lượng tùy chiều.

SJC niêm yết 139,8-142,8 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết 139,7-143,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá 140,2 -144,2 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng. Tại Mi Hồng, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 140,5-142 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng, vàng nhẫn sáng 14/8 tiếp tục đà giảm - Ảnh 2.

Giá vàng Bảo tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH.

Sáng 14/8, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 4.350 USD/ounce, giảm 49 USD/ounce so với đầu giờ sáng 13/8.

Giá vàng chịu áp lực khi chỉ số giá sản xuất (PPI) không thay đổi nhiều, đồng USD ổn định và nhà đầu tư thận trọng trước báo cáo doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ. Trong khi đó, dữ liệu mới cho thấy thị trường lao động Mỹ yếu hơn dự báo, củng cố kỳ vọng về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 8/8 đạt 209.000 đơn, cao hơn dự báo 202.000 đơn. Số đơn của tuần trước cũng được điều chỉnh tăng từ 199.000 lên 200.000 đơn.

Tuy nhiên, các dữ liệu mới chưa đủ tạo tín hiệu rõ ràng về hướng đi chính sách của Fed. Trước khi PPI được công bố, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở khoảng 40%. Nhà đầu tư tiếp tục chờ báo cáo doanh số bán lẻ tháng 7, dự kiến công bố ngày 14/8.

Giá vàng hôm nay 14/8: Quay đầu giảm gần 50 USD/ounce

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

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