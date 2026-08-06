Chiều ngày 6/8, giá vàng miếng, vàng nhẫn tại SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý,... quay đầu giảm
Giá vàng giảm nhẹ sau khi tăng mạnh vào buổi sáng.
- 06-08-2026Giá vàng ngày 6/8 tại SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý,...
- 05-08-2026Đến cuối ngày 5/8, giá vàng miếng, vàng nhẫn tại SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý,... đã tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng
- 05-08-2026Giá vàng miếng, vàng nhẫn hôm nay (5/8) tại SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý
Giá vàng trong nước quay đầu điều chỉnh giảm nhẹ trong chiều 6/8 sau khi tăng mạnh vào buổi sáng, với mức giảm phổ biến 600.000 đồng/lượng tại nhiều thương hiệu.
Ở phân khúc vàng miếng, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý cùng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng, xuống còn 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết 140,2 - 143,2 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức 140,5 - 144,5 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng.
DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, còn 140 - 144 triệu đồng/lượng.
Phú Quý giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.
Dù điều chỉnh giảm trong buổi chiều, mặt bằng giá vàng trong nước vẫn cao hơn đáng kể so với đầu ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng tiếp tục duy trì ở khoảng 3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn dao động từ 3 - 4 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.
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