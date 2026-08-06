Chiều ngày 6/8, giá vàng miếng, vàng nhẫn tại SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý,... quay đầu giảm

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Giá vàng trong nước quay đầu điều chỉnh giảm nhẹ trong chiều 6/8 sau khi tăng mạnh vào buổi sáng, với mức giảm phổ biến 600.000 đồng/lượng tại nhiều thương hiệu.

SJC điều chỉnh giảm giá vàng miếng

Tổng hợp giá vàng tại một số thương hiệu chiều ngày 6/8

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý cùng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng, xuống còn 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết 140,2 - 143,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống 139,2 - 142,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức 140,5 - 144,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng.

DOJI giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, còn 140 - 144 triệu đồng/lượng.

Phú Quý giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.

Dù điều chỉnh giảm trong buổi chiều, mặt bằng giá vàng trong nước vẫn cao hơn đáng kể so với đầu ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng tiếp tục duy trì ở khoảng 3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn dao động từ 3 - 4 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.