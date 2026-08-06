BIDV chốt ngày chia hơn 498 triệu cổ phiếu thưởng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông báo ngày 18/8 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Cụ thể, BIDV sẽ phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), tương đương 6,84% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6,8433, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được nhận thêm 6,8433 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị.

Nguồn vốn thực hiện từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo BCTC kiểm toán năm 2025. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ mức 72.801 tỷ đồng lên 77.783 tỷ đồng.

Hiện BIDV có 2 cổ đông lớn gồm cổ đông Nhà nước nắm giữ 73,73% vốn điều lệ và cổ đông ngoại là Keb Hana Bank Co., Ltd (Hàn Quốc) nắm 14,21% vốn. Dự kiến hai cổ đông này vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu sau đợt phát hành.

Ảnh: BIDV

Bên cạnh việc chia cổ phiếu thưởng, BIDV cũng chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông vào ngày 20/8 tới. Tỷ lệ chi trả 4,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 450 đồng. Với hơn 7,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, BIDV sẽ phải chi khoảng hơn 3.276 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức đợt này. Danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đã được chốt ngày 20/7 vừa qua.

Về hoạt động kinh doanh trong quý II/2026, BIDV báo lãi trước thuế gần 10.333 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần đóng vai trò động lực chính khi tăng 19% so với cùng kỳ, mang về hơn 17.804 tỷ đồng.

Trong khi đó, các khoản thu ngoài lãi lại có sự phân hóa. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng nhẹ 4%, đạt 1.960 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng gấp 3 lần lên mức 136 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 48% còn hơn 708 tỷ đồng, còn mảng chứng khoán đầu tư giảm tới 98% về mức gần 17 tỷ đồng.

Trong kỳ, ngân hàng tăng nhẹ 2% chi phí hoạt động lên mức 7.485 tỷ đồng. Bù lại, BIDV tiết giảm 5% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng còn hơn 5.820 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm, BIDV báo lãi trước thuế gần 18.905 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt 33.538 tỷ đồng, tăng 16% so với nửa đầu năm 2025.

Tính đến 30/6/2026, tổng tài sản của BIDV ở mức 3,44 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 5%, đạt 2,5 triệu tỷ đồng; trong khi tiền gửi khách hàng tăng 2%, đạt 2,26 triệu tỷ đồng.