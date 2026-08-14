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Lừa mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, hai vợ chồng chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng

| | Tài chính - ngân hàng

Ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến Thu (sinh năm 1994, ngụ xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026, Thu cùng chồng là Võ Tấn Pháp (sinh năm 1995, cùng ngụ xã Thạnh Phú) nhiều lần mượn tiền của bà L.T.H.C. và bà N.T.T..

Vợ chồng Thu đưa ra thông tin cần tiền để thanh toán các khoản vay ngân hàng đến hạn. Sau khi tất toán khoản vay, cả hai sẽ vay lại để hoàn trả số tiền đã mượn.

Do tin tưởng nên bà C. và bà T. nhiều lần giao tiền cho vợ chồng Thu. Mỗi lần vay, các bên đều lập giấy mượn tiền, trong đó thể hiện mục đích sử dụng tiền là “đáo hạn ngân hàng”.

Tuy nhiên, đến thời hạn thanh toán, vợ chồng Thu không trả tiền như cam kết và tìm cách tránh né. Khi những người cho vay tìm gặp thì cả hai thừa nhận số tiền đã mượn được sử dụng vào mục đích khác, không dùng để đáo hạn ngân hàng.

Theo tố giác, hiện vợ chồng Thu còn nợ bà C. 8,15 tỷ đồng và bà T. 6,6 tỷ đồng.


Theo Tín Huy

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Từ Khóa:
ngân hàng

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