Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 15/8 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng trong nước mở đầu phiên sáng 15/8 tiếp tục duy trì so với mức đóng cửa hôm qua, với vàng miếng SJC phổ biến ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn dao động từ 139,7 - 144,2 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng, PNJ ở 139,7 - 143,2 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở 140 - 144 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu có giá cao nhất nhóm khảo sát với 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng.

Với vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào thấp hơn 100.000 đồng/lượng, ở 140,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán cùng ở mức 143,3 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, chênh lệch giá mua vàng nhẫn cao nhất và thấp nhất là 500.000 đồng/lượng, còn ở chiều bán ra là 1,4 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 139,8 142,8 140,3 143,3 PNJ 139,7 143,2 140,3 143,3 DOJI 140 144 140,3 143,3 Bảo Tín Minh Châu 140,2 144,2 140,2 143,3 Bảo Tín Mạnh Hải 140 144 140,3 143,3

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay đóng cửa tuần ở mức 4.376 USD/ounce, tăng gần 0,6% so với mức đóng cửa gần nhất. Tính chung trong tuần qua, giá vàng tăng tổng cộng 0,8% sau khi tăng 7,3% trong tuần trước.

Giá vàng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu sau khi các số liệu lạm phát của Mỹ công bố trong tuần này phù hợp với kỳ vọng, qua đó làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng tới.

"Chỉ số USD giảm là một tín hiệu tích cực từ thị trường bên ngoài, hỗ trợ giá vàng trong phiên giao dịch cuối tuần", ông Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định.

Chỉ số USD giảm 0,3%, khiến vàng - được định giá bằng đồng bạc xanh - trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Giá vàng cũng được hỗ trợ bởi sự sụt giảm bất ngờ của số liệu việc làm phi nông nghiệp Mỹ trong tháng 7, trong khi các dữ liệu lạm phát được công bố trong tuần này phần lớn phù hợp với dự báo. Những diễn biến này đã khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng tới giảm đáng kể. Phần lớn các nhà phân tích hiện dự báo ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,50% - 3,75%.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức 33%, giảm mạnh so với 55% vào tuần trước.

"Chúng tôi dự đoán Fed sẽ không tăng lãi suất, giá vàng vẫn còn dư địa để tăng cao hơn nữa", Commerzbank nhận định trong một bản ghi chú.

Lãi suất thấp thường có lợi cho giá vàng, bởi đây là tài sản không sinh lời.

Trong khi đó, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz dường như gần như đình trệ sau khi thêm hai tàu bị tấn công và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vô thời hạn.

Những diễn biến này được dự báo sẽ đẩy giá dầu tăng trong tuần này.

"Nếu giá dầu tiếp tục tăng, đó sẽ là yếu tố tiêu cực đối với thị trường kim loại bởi nó sẽ làm gia tăng lạm phát và khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất", ông Wyckoff cho biết.