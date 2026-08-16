FPT Retail và Techcombank bắt tay phát triển hệ sinh thái tài chính số cho khách hàng mua sắm sản phẩm công nghệ

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ hành vi tiêu dùng, trải nghiệm mua sắm không còn chỉ được quyết định bởi chất lượng sản phẩm mà còn bởi sự thuận tiện của các giải pháp tài chính đi kèm. Với chung định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, FPT Retail và Techcombank thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược nhằm phát triển các giải pháp tài chính số hiện đại, giúp người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm công nghệ dễ dàng hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ và tài chính.

Lãnh đạo FPT Retail và Techcombank tại lễ ký kết hợp tác chiến lược

Điểm nhấn của hợp tác là giải pháp Buy Now Pay Later của FPT Shop bởi Techcombank – giải pháp tài chính số được thiết kế dành riêng cho khách hàng mua sắm tại FPT Shop. Chỉ với một lần đăng ký, khách hàng có thể sử dụng giải pháp Buy Now Pay Later cho nhiều nhu cầu mua sắm mà không phải lặp lại thủ tục hoặc cung cấp thông tin cho nhiều đơn vị tài chính khác nhau. Quy trình đăng ký đơn giản, phương thức thanh toán linh hoạt cùng nhiều chương trình tài trợ lãi suất 0% giúp rút ngắn thời gian mua sắm, tối ưu trải nghiệm và tăng sự an tâm trong việc bảo mật thông tin cá nhân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Techcombank phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Techcombank, chia sẻ: "Khách hàng ngày nay không chỉ tìm kiếm một giải pháp tài chính đơn thuần mà kỳ vọng những trải nghiệm liền mạch xuyên suốt hành trình tiêu dùng. Sự hợp tác giữa Techcombank và FPT Retail là sự cộng hưởng giữa năng lực tài chính, công nghệ và dữ liệu của Techcombank với mạng lưới bán lẻ rộng khắp cùng sự thấu hiểu người tiêu dùng của FPT Retail. Chúng tôi kỳ vọng sẽ cùng nhau mang đến những giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng, gia tăng giá trị tại mỗi điểm chạm và từng bước xây dựng một hệ sinh thái tài chính tiêu dùng hiện đại, thuận tiện và an toàn hơn cho người Việt."

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail, cho biết: "FPT Retail không chỉ tập trung phát triển danh mục sản phẩm công nghệ chính hãng, đa dạng mà còn đẩy mạnh hợp tác với các đối tác chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Giải pháp Buy Now Pay Later của FPT Shop bởi Techcombank là bước khởi đầu trong hành trình hợp tác giữa hai doanh nghiệp. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác ở nhiều lĩnh vực, tối ưu trải nghiệm đa kênh cũng như tăng cường phối hợp trong đào tạo, vận hành và chăm sóc khách hàng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn thiện và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ và tài chính tiêu dùng."

Buổi lễ ký kết đánh dấu cột mốc hợp tác chiến lược giữa FPT Retail và Techcombank.

Theo thỏa thuận hợp tác, FPT Retail và Techcombank sẽ từng bước mở rộng hợp tác thông qua các chương trình, chính sách khách hàng thân thiết (Loyalty) cùng nhiều sản phẩm, dịch vụ tài chính khác như bảo hiểm liên kết ngân hàng (Bancassurance), sản phẩm tiết kiệm, đầu tư... nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng. Đồng thời, hai bên cũng sẽ phối hợp trong các hoạt động quản trị dữ liệu, đào tạo đội ngũ tư vấn, vận hành và chăm sóc khách hàng. Việc kết hợp thế mạnh của hai đơn vị được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm tài chính – mua sắm đồng bộ, hiện đại và thuận tiện hơn cho người tiêu dùng.

FPT Retail và Techcombank hướng tới mở rộng hợp tác, mang đến nhiều giải pháp và dịch vụ gia tăng giá trị cho người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, FPT Retail và Techcombank sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các giải pháp và dịch vụ mới trên nền tảng hợp tác chiến lược, hướng đến xây dựng hành trình mua sắm và tài chính ngày càng thuận tiện, liền mạch và phù hợp hơn với nhu cầu của từng khách hàng.