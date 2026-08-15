Nguồn vốn rẻ tiếp sức cho doanh nghiệp, tạo đà bứt phá cho tăng trưởng

Trước đó, ngành Ngân hàng đã chủ động từ tháng 8 xây dựng và công bố chương trình tín dụng hướng vào các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), với lãi suất ưu đãi.

Ngày 13/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có buổi làm việc quan trọng với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các tổ chức tín dụng (TCTD).

Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo lập nền tảng vĩ mô vững chắc cho phát triển bền vững là mục tiêu tối cao, xuyên suốt được Thủ tướng Chính phủ đặt ra đối với NHNN trong quá trình điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, tín dụng để đạt điểm "cân bằng chung" giữa lạm phát – tăng trưởng cao trong thời gian tới.

Ngân hàng luôn đồng hành với người dân, doanh nghiệp

Trong buổi làm việc, Thủ tướng chỉ đạo NHNN và hệ thống ngân hàng phải chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, phục vụ tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro. Các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay.

Trước đó, NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại (NHTM) từ tháng 8 xây dựng và công bố chương trình tín dụng hướng vào các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), với lãi suất ưu đãi thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn; đồng thời thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ (nếu có) đối với khách hàng, phù hợp với quy định pháp luật và quy mô hoạt động, năng lực của ngân hàng. Nhiều NHTM đã sớm triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi từ trước cuộc họp nói trên.

Bên cạnh lãi suất, để hỗ trợ thanh khoản và tạo thêm dư địa cân đối vốn cho các TCTD, góp phần phát triển kinh tế, NHNN đã có hàng loạt chính sách như: hướng dẫn các NHTM cấp tín dụng đối với 18 dự án hạ tầng có quy mô lớn, trong điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa phương; điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40% từ 1/7; cho phép 25 TCTD (kể từ ngày 1/1/2026 đến hết 31/12/2026) không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Không chỉ vậy, ngày 30/7/2026, NHNN ban hành Quyết định số 1743/QĐ-NHNN, trong đó quy định tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước (có hiệu lực từ 1/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028) thay vì mức 20%. Việc cho phép đưa cấu phần này sâu hơn vào dòng chảy tín dụng giúp tối ưu hóa nguồn lực tài chính công đang nhàn rỗi, biến dòng tiền ngân sách thành nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh thông qua kênh cho vay thương mại.

Mức giảm cao nhất tới 2,5%/năm – cú hích để doanh nghiệp bứt tốc

Thực hiện chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, ngay sau cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ, nhận thức rõ trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, nhiều NHTM đã công bố các chương trình cho vay với lãi suất cho vay giảm mạnh, hướng đến DNNVV, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng nhằm tạo đà bứt phá phát triển kinh tế từ nay đến cuối năm 2026.

Điển hình, KienlongBank đang triển khai chương trình "Đồng hành vốn vay - Chung tay gắn kết", tập trung nguồn lực tín dụng cho DNNVV và các nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Điểm đáng chú ý là mức giảm lãi suất lên tới 2,5%/năm, được áp dụng linh hoạt theo từng nhóm khách hàng và kỳ hạn khoản vay.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng DNNVV, hộ kinh doanh, với mức lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường. Chương trình được MSB triển khai từ ngày 12/8 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng. Với lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 8,5%/năm, chương trình ưu đãi lãi suất của MSB góp phần giảm chi phí sử dụng vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

SACOMBANK cũng công bố từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12, ngân hàng này áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu. Chương trình được triển khai trên nền danh mục gần 100.000 tỷ đồng. Theo công bố, SACOMBANK chủ động giảm biên lợi nhuận từ khoảng 2,79% xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh chương trình dành cho khách hàng xuất nhập khẩu, Sacombank đang triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng quy mô từ 10.000-15.000 tỷ đồng. Lãi suất dự kiến ở mức 8,5-9%/năm, được thiết kế theo từng phân khúc khách hàng, kỳ hạn và điều kiện thị trường.

BVBank cũng triển khai gói vay ưu đãi tổng hạn mức 2.500 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp SME, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mặt bằng chung. Sau khi giảm, lãi suất cho vay từ 9,7%/năm, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh giảm chi phí vận hành.

LPBank cũng mới công bố gói tín dụng 2.000 tỷ đồng từ nay đến hết tháng 12/2026 với lãi suất giảm tối thiểu 1 điểm phần trăm so với cho vay thông thường. Gói tín dụng này được LPBank hướng đến DNNVV có dòng tiền tốt, doanh thu ổn định và lịch sử tín dụng tốt. Ngân hàng ưu tiên các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp hỗ trợ, chế tạo, xuất khẩu, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Nam A Bank cũng tiến hành giảm lãi suất 0,5-0,7%/năm đối với các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh và nông nghiệp. Đối với các khoản vay mua nhà hoặc tiêu dùng phục vụ đời sống, khách hàng được hưởng mức giảm lãi suất từ 0,1% đến 0,3%/năm. Ngoài giảm lãi suất cho vay, Nam A Bank cũng thực hiện giảm lãi suất huy động từ cá nhân, mức giảm tối đa 0,3%/năm. Với khách hàng doanh nghiệp, Nam A Bank thực hiện điều chỉnh giảm biểu lãi suất niêm yết tối đa 0,5%/năm.

Tại NCB, ngân hàng đã triển khai chính sách giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với toàn bộ các gói vay dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. NCB ưu tiên tài trợ vốn theo lãi suất ưu đãi cho các dự án xanh, kinh tế số, các doanh nghiệp xây lắp, cung ứng vật liệu xây dựng, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi công trình trọng điểm quốc gia.

Bốn NHTM nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) đều đã công bố gói tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực ưu tiên, DNNVV với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Trong đó, Agribank triển khai gói 70.000 tỷ đồng, ba ngân hàng còn lại BIDV, VietinBank, Vietcombank đều đưa ra gói tín dụng ưu đãi 50.000 tỷ đồng, thời hạn triển khai gói vay đến hết ngày 31/12/2026.

Theo các chuyên gia, việc giảm từ 0,5-2,5 điểm phần trăm lãi suất có thể tạo ra khác biệt đáng kể về chi phí vốn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV, nhờ đó doanh nghiệp có thể tạo thêm dư địa để cân đối dòng tiền, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc phân bổ nguồn lực cho các kế hoạch đầu tư, mở rộng đơn hàng và nâng cao năng lực vận hành, sẵn sàng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp và phát triển thị trường vốn

Theo các chuyên gia, các gói tín dụng ưu đãi mà ngành Ngân hàng triển khai có đi vào cuộc sống hay không tùy thuộc rất nhiều vào mức độ hấp thụ vốn của doanh nghiệp, bởi các ngân hàng vẫn phải đảm bảo an toàn vốn, không hạ chuẩn cho vay, tránh nguy cơ nợ xấu.

Để tăng khả năng hấp thụ vốn cho DNNVV, cần đồng bộ giải pháp từ cả phía doanh nghiệp và phía cơ quan quản lý, ngân hàng (như cải cách thủ tục, ứng dụng công nghệ tài chính, đa dạng hóa phương thức cho vay…)

Theo đó, các DNNVV cần chủ động thay đổi tư duy quản trị và phương thức vận hành. Trong đó cần minh bạch hóa quản trị tài chính, chuẩn hóa sổ sách; chuyển đổi mô hình kinh doanh theo chuỗi giá trị, số hóa quy trình, nâng cao năng lực lập phương án kinh doanh; chủ động dịch chuyển theo xu hướng "xanh" và "số"; ứng dụng công nghệ nhằm tiết giảm chi phí, qua đó thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao từ các tập đoàn đa quốc gia. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới để mở rộng xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một vài thị trường lớn…

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, chính sách tiền tệ không thể "đơn độc" mà cần sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ từ chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Trong đó cần các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế và phí để doanh nghiệp nuôi dưỡng nguồn thu, giảm giá thành hàng hóa, kích thích tiêu dùng nội địa trực tiếp.

Ngoài ra, bên cạnh nguồn vốn tín dụng, cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thị trường trái phiếu và các quỹ đầu tư để đa dạng hóa kênh tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống ngân hàng. Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới, tỉ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam hiện đã vượt mốc 145%, khoảng 80% nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng là tiền gửi ngắn hạn (dưới 12 tháng). Tuy nhiên, các ngân hàng đang cho vay tới 50% là các khoản vay trung và dài hạn. Khi tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn tốc độ tăng trưởng huy động, cân đối nguồn vốn của các ngân hàng có thể chịu thêm áp lực.

Về phía NHNN, bên cạnh việc tiếp tục phát huy thành quả ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát từ đầu năm, NHNN cho biết tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất điều hành và tăng cường triển khai các kênh cung ứng thanh khoản để hỗ trợ hệ thống TCTD tiếp cận các nguồn vốn đa dạng, chi phí thấp từ NHNN; qua đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế. Đồng thời, NHNN tiếp tục điều hành linh hoạt các giải pháp, chính sách để điều tiết, hướng dòng vốn tín dụng vào các động lực tăng trưởng để góp phần thúc đẩy tăng trưởng cao trong thời gian tới.