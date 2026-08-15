Từ hôm nay 15.8, quy định cho vay ngân hàng thay đổi: 5 điểm khách hàng cần lưu ý

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Từ hôm nay 15.8, Thông tư 29/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Dưới đây là 5 điểm người vay cần lưu ý.

1. Khoản vay giá trị nhỏ được nâng lên tối đa 400 triệu đồng

Theo Thông tư 29/2026/TT-NHNN, khoản vay có giá trị nhỏ là khoản vay không vượt quá 200 triệu đồng tại quỹ tín dụng nhân dân và 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng khác.

Trước đây, ngưỡng khoản vay có giá trị nhỏ là 100 triệu đồng. Việc nâng hạn mức giúp mở rộng phạm vi khách hàng có thể tiếp cận quy trình cho vay đối với khoản vay giá trị nhỏ.

Điều này có nghĩa khoản vay đến 400 triệu đồng tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác có thể thuộc nhóm khoản vay giá trị nhỏ, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, 400 triệu đồng là hạn mức xác định khoản vay thuộc nhóm giá trị nhỏ, không phải mức mà mọi khách hàng đương nhiên được vay.

2. Khoản vay giá trị nhỏ được đơn giản hóa yêu cầu về hồ sơ

Một thay đổi đáng chú ý là đối với khoản vay thuộc nhóm giá trị nhỏ, khách hàng không phải cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh khả năng tài chính hoặc phương án sử dụng vốn khả thi như đối với khoản vay thông thường.

Việc này nhằm đơn giản hóa quy trình tiếp cận tín dụng đối với các khoản vay quy mô nhỏ. Tuy nhiên, người vay không nên hiểu rằng chỉ cần vay dưới 400 triệu đồng là ngân hàng bắt buộc phải chấp thuận khoản vay.

Tổ chức tín dụng vẫn thực hiện việc xem xét, quyết định cho vay theo quy định, trên cơ sở nhu cầu vay vốn hợp pháp và các điều kiện liên quan. Việc đơn giản hóa hồ sơ cũng không đồng nghĩa với việc ngân hàng bỏ qua yêu cầu quản trị rủi ro trong quá trình cấp tín dụng.

3. Nợ quá hạn: Thu nợ gốc trước, lãi sau

Thông tư mới cũng sửa đổi quy định về thứ tự thu nợ.

Theo đó, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc, lãi tiền vay. Tuy nhiên, đối với khoản nợ vay bị quá hạn trả nợ, tổ chức tín dụng thực hiện theo thứ tự thu nợ gốc trước, thu nợ lãi tiền vay sau.

Quy định này cần được hiểu đúng: Việc thu nợ gốc trước không đồng nghĩa với miễn hoặc giảm nghĩa vụ trả lãi. Người vay vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo thỏa thuận và quy định pháp luật.

4. Vay bằng phương tiện điện tử được bổ sung quy định về giới hạn dư nợ

Đối với hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử, tổ chức tín dụng phải quy định cụ thể giới hạn dư nợ cho vay đối với một khách hàng, bảo đảm phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng, quy định về hoạt động cho vay và các quy định pháp luật có liên quan.

Đây là điểm đáng chú ý trong bối cảnh người dân ngày càng sử dụng các ứng dụng và nền tảng trực tuyến để đăng ký khoản vay.

Việc nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ cũng mở rộng phạm vi các khoản vay có thể được thực hiện theo quy trình đơn giản hơn, trong đó có hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử. Tuy nhiên, giới hạn dư nợ cụ thể vẫn do tổ chức tín dụng quy định phù hợp với pháp luật.

5. Thay đổi cách nhận biết, xác minh khách hàng khi vay online

Thông tư 29 cũng sửa đổi, bổ sung quy định về nhận biết và xác minh khách hàng trong hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử.

Đối với khách hàng lần đầu thiết lập quan hệ với tổ chức tín dụng, việc nhận biết, xác minh được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Đối với khách hàng đã thiết lập quan hệ và hoàn thành việc nhận biết, xác minh, tổ chức tín dụng được quyết định các biện pháp, hình thức hoặc công nghệ để xác minh khách hàng phục vụ cho vay bằng phương tiện điện tử. Việc xác minh phải bảo đảm phù hợp với các thông tin mà tổ chức tín dụng đã biết về khách hàng.