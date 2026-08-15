Vietcap: HDBank có vị thế tốt để duy trì ROE thuộc nhóm dẫn đầu ngành năm 2026

Tại sự kiện này, ban lãnh đạo HDBank tiếp tục khẳng định sự tự tin trong việc hoàn thành các mục tiêu đề ra cho năm 2026, nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh, nguồn vốn và thanh khoản dồi dào cùng hiệu quả hoạt động được duy trì ổn định.

Theo nhóm phân tích của Vietcap, HDBank vẫn đang có vị thế tốt để tận dụng hạn mức tăng trưởng tín dụng cao cũng như lợi thế từ hệ sinh thái các công ty con, qua đó duy trì tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) thuộc nhóm dẫn đầu ngành trong năm 2026.

Tăng trưởng tín dụng duy trì mạnh, dịch chuyển sang bán lẻ

Về tăng trưởng tín dụng, Vietcap cho biết mức tăng trưởng hợp nhất của HDBank trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 18,9%, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của toàn hệ thống ngân hàng. Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng tín dụng hợp nhất cả năm mà ngân hàng đặt ra là 37%, bao gồm cả hai công ty con là HD Saison và HD Securities, cho thấy động lực tăng trưởng được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mạnh trong 6 tháng cuối năm. Theo báo cáo, đà tăng trưởng nửa đầu năm diễn ra khá đồng đều trên cả ba mảng, với khách hàng doanh nghiệp tăng 18,5%, bán lẻ tăng 20,7% và tài chính tiêu dùng tăng 15,2%, trong đó mảng khách hàng doanh nghiệp vẫn chiếm khoảng 70% tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng.

Vietcap cho hay dư nợ giải ngân trong nửa đầu năm chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng, nhà ở xã hội, thương mại bán buôn và bán lẻ, lưu trú cùng bất động sản. Ban lãnh đạo HDBank kỳ vọng trong 6 tháng cuối năm, tốc độ tăng trưởng sẽ nhanh hơn ở các phân khúc có lợi suất cao hơn, đặc biệt là nông nghiệp, cho vay mua nhà và cho vay hộ kinh doanh. Ngân hàng cũng bày tỏ sự tự tin rằng lộ trình tăng trưởng hiện tại phù hợp với kế hoạch tuân thủ chuẩn Basel III dự kiến áp dụng từ năm 2027.

Ở khía cạnh nguồn vốn, theo Vietcap, tăng trưởng tiền gửi của HDBank trong 6 tháng đầu năm đạt 20,5%, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tiền gửi bán lẻ tăng 23,2% và hiện chiếm khoảng 70% cơ cấu nguồn vốn huy động, trong khi giấy tờ có giá cũng ghi nhận mức tăng tương ứng 23,2%. Nhóm chuyên gia dẫn số liệu cho thấy trong quý 2/2026, tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) của ngân hàng mẹ duy trì ở mức thấp, khoảng 70,1%, so với mức trần quy định là 85%, qua đó tạo dư địa đáng kể để ngân hàng đưa thêm thanh khoản vào các tài sản sinh lãi. Hệ số an toàn vốn (CAR) cũng được duy trì ở mức cao, đạt 14,3%, trong đó CAR Tier 1 đạt 9,1%.

Nguồn vốn dồi dào, phục hồi NIM là động lực lợi nhuận chính

Báo cáo của Vietcap cũng cho biết trong thời gian qua, HDBank đã huy động thành công khoản vay hợp vốn kiêm vay xã hội quốc tế trị giá 721 triệu USD, đồng thời phát hành 100 triệu USD trái phiếu xanh, qua đó bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cũng như đa dạng hóa cơ cấu chi phí huy động. Ban lãnh đạo ngân hàng kỳ vọng lãi suất tiền gửi sẽ ổn định dần về cuối năm, trong khi lãi suất cho vay nhìn chung đi ngang và có thể giảm nhẹ. Trong bối cảnh đó, HDBank đặt mục tiêu bảo vệ biên lãi thuần (NIM) thông qua việc nâng tỷ lệ LDR, dịch chuyển cơ cấu sang các sản phẩm bán lẻ có lợi suất cao hơn, đẩy mạnh tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn huy động.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo HDBank vẫn duy trì mục tiêu NIM cả năm 2026 ở mức khoảng 4,5%, so với mức 4,1% ghi nhận trong 6 tháng đầu năm, bất chấp chi phí huy động vốn đang ở mức cao hơn. Vietcap đánh giá mục tiêu này hàm ý một sự phục hồi đáng kể của NIM trong 6 tháng cuối năm, và đây tiếp tục là yếu tố cần theo dõi sát trong quá trình ngân hàng thực hiện mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Áp lực chất lượng tài sản gia tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát

Về chất lượng tài sản, Vietcap ghi nhận tỷ lệ nợ xấu hợp nhất theo công bố của HDBank đã tăng lên 2,12%, từ mức 1,66% cuối năm 2025, trong khi tỷ lệ nợ xấu của riêng ngân hàng mẹ ở mức khoảng 2,0%. Ban lãnh đạo ngân hàng định hướng đưa tỷ lệ nợ xấu hợp nhất cả năm 2026 xuống dưới 2,0%. Theo báo cáo, các bộ đệm rủi ro của HDBank vẫn ở mức lớn, với tỷ lệ tài sản đảm bảo đạt 282%, dù tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đã giảm còn khoảng 51% khi ngân hàng phụ thuộc nhiều hơn vào việc thu hồi nợ thông qua xử lý tài sản đảm bảo.

Từ những dữ liệu trên, nhóm chuyên gia của Vietcap cho rằng chất lượng tài sản của HDBank hiện vẫn trong tầm kiểm soát nhưng cần được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt trong bối cảnh ngân hàng duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn đáng kể so với toàn hệ thống và đang đẩy mạnh cho vay bán lẻ trong 6 tháng cuối năm.

Hiệu quả hoạt động cao, công ty con hỗ trợ ROE hợp nhất

Về hiệu quả hoạt động, theo Vietcap, ROE của HDBank trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 25,4%, trong khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) chỉ ở mức 24,9%, giúp ngân hàng duy trì vị thế thuộc nhóm dẫn đầu ngành về khả năng sinh lời cũng như hiệu quả vận hành. HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 đạt 30,1 nghìn tỷ đồng, tương ứng mức tăng 41% so với năm trước. Nhóm chuyên gia của Vietcap tính toán rằng mục tiêu này hàm ý lợi nhuận trước thuế 6 tháng cuối năm sẽ vào khoảng 16,9 nghìn tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 50% so với cùng kỳ, và ban lãnh đạo ngân hàng vẫn tỏ ra tự tin về khả năng hoàn thành mục tiêu này.

Báo cáo cũng cho biết HDBank đang triển khai kế hoạch niêm yết lần đầu (IPO) đối với hai công ty con là HD Securities và HD Saison trong năm 2026. Riêng HD Saison ghi nhận dư nợ cho vay đạt 25,5 nghìn tỷ đồng, trong khi dư nợ giải ngân 6 tháng đầu năm tăng 34,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế của công ty tài chính tiêu dùng này tăng 13,4% lên 804 tỷ đồng, với NIM và ROE lần lượt đạt 26,7% và 22,3%. Trong khi đó, HD Securities ghi nhận lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2026 đạt 1.470 tỷ đồng, tăng tới 285% so với cùng kỳ, với ROE đạt 32,3%. Theo Vietcap, kết quả này cho thấy mức đóng góp ngày càng lớn của các công ty con ngoài ngân hàng vào lợi nhuận hợp nhất của HDBank.

Liên quan đến kế hoạch vốn, theo nhóm chuyên gia, hệ số CAR hiện ở mức 14,3% đang tạo bộ đệm vốn vững chắc cho kế hoạch tăng trưởng tín dụng mạnh của HDBank, trong khi ban lãnh đạo ngân hàng vẫn tự tin về lộ trình chuyển đổi sang chuẩn Basel III từ năm 2027. Ngân hàng cũng đang triển khai kế hoạch phát hành riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu nhằm bổ sung thêm dư địa vốn cho việc mở rộng bảng cân đối kế toán trong trung hạn. Bên cạnh đó, theo Vietcap, ban lãnh đạo HDBank cho biết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30% dự kiến sẽ được thực hiện trong thời gian tới.