Công ty Chứng khoán Vietcap vừa có báo cáo đánh giá sau khi tham dự buổi Gặp gỡ Nhà đầu tư về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG).

Theo nhóm chuyên gia, kết quả kinh doanh nửa đầu năm cùng những chia sẻ của ban lãnh đạo đã củng cố thêm luận điểm mà Vietcap đưa ra từ sau quý 1/2026, rằng VietinBank sẽ ưu tiên bảo vệ biên lãi thuần (NIM) và chất lượng tài sản thay vì đẩy mạnh tăng trưởng quy mô trong năm nay, trong bối cảnh môi trường vĩ mô còn nhiều khó khăn.

Với chiến lược này, Vietcap kỳ vọng khả năng sinh lời được cải thiện sẽ là động lực chính thúc đẩy lợi nhuận của VietinBank tăng trưởng mạnh trong năm 2026. Nhóm chuyên gia nhìn nhận CTG vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu trong ngành ngân hàng, nhờ năng lực triển khai thuộc nhóm dẫn đầu, ROE dẫn đầu thị trường, chất lượng tài sản tốt cùng mức định giá được đánh giá là hấp dẫn so với các ngân hàng cùng ngành.

Tăng trưởng tín dụng chậm lại có chủ đích, dịch chuyển cơ cấu

Tăng trưởng tín dụng của VietinBank trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt 5,6%, chậm lại một cách có chủ đích so với tốc độ trong quá khứ của ngân hàng, khi CTG chủ động cân đối giữa tăng trưởng cho vay và quy mô nguồn vốn. Xét theo phân khúc trong 6 tháng đầu năm, mảng bán lẻ giảm nhẹ 0,2% và hiện chiếm 39% tổng dư nợ, trong đó cho vay hộ kinh doanh giảm 0,6% (chiếm 58,7% dư nợ bán lẻ) và cho vay mua nhà giảm 3,8% (chiếm 28,6% dư nợ bán lẻ); tuy nhiên theo báo cáo, mảng bán lẻ đã có dấu hiệu phục hồi trong quý 2 khi tăng 2% so với quý trước. Trong khi đó, phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn tăng 8,8% và chiếm 31% tổng dư nợ, phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 6,5% và chiếm 23% tổng dư nợ, còn phân khúc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng mạnh 19,3% dù chỉ chiếm 6,5% tổng dư nợ.

Tỷ trọng cho vay bất động sản (bao gồm cả kinh doanh và tiêu dùng) đã giảm còn hơn 19,2% tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý 2/2026, từ mức 20% cuối năm 2025. Một số lĩnh vực doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm gồm điện (tăng 7,6%), thép (tăng 7,7%), thiết bị điện (tăng 25,6%), điện tử và máy tính (tăng 43,7%) cùng thức ăn chăn nuôi (tăng 31%).

Về định hướng 6 tháng cuối năm, Vietcap dẫn lại chia sẻ của ban lãnh đạo VietinBank rằng ngân hàng sẽ tiếp tục cân đối giữa tăng trưởng quy mô với tăng trưởng nguồn vốn và quản trị NIM, đồng thời hướng nguồn lực vào cho vay sản xuất kinh doanh, tín dụng xanh và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, trong phạm vi hạn mức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp. Đối với mảng bán lẻ, ban lãnh đạo cho biết tăng trưởng cho vay mua nhà sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng hấp thụ của thị trường, trong khi cho vay sản xuất kinh doanh - vốn được xem là lợi thế cốt lõi của CTG - vẫn là động lực tăng trưởng bán lẻ lớn nhất; cho vay tiêu dùng cũng được kỳ vọng tăng trưởng mạnh nhờ chính sách tài khóa mở rộng và các sản phẩm cho vay tiêu dùng số hóa của ngân hàng.

Theo báo cáo, VietinBank đang ưu tiên các khách hàng hưởng lợi từ đầu tư công như xây dựng và cung ứng vật liệu, đồng thời chủ động tiếp cận các ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng cùng các địa phương để xác định nhà thầu và xây dựng chính sách tín dụng ưu đãi.

Đối với 18 dự án quốc gia trọng điểm do Chính phủ chỉ định, CTG đã bày tỏ quan tâm nhưng các khách hàng liên quan hiện chưa gửi hồ sơ chính thức đến ngân hàng. Ngân hàng cũng tham gia hợp vốn cho vay dự án Sân bay Long Thành, tuy nhiên đến nay khách hàng vẫn sử dụng vốn chủ sở hữu để tài trợ dự án và chưa giải ngân khoản vay từ ngân hàng. Bên cạnh đó, CTG tiếp tục giải ngân cho các nhà thầu ở các dự án khác theo tiến độ thi công, bao gồm các tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Hòa Bình - Mộc Châu và các dự án năng lượng như nhiệt điện khí Ô Môn, LNG Quảng Trạch 2, đồng thời chủ động hướng đến các dự án sử dụng vốn ODA nhằm tăng nguồn tiền gửi không kỳ hạn (CASA).

Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt

Tỷ lệ nợ xấu của VietinBank ở mức 1,2% tại thời điểm cuối quý 2/2026, được đánh giá là kiểm soát tốt và tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực chịu ảnh hưởng tiêu cực từ khó khăn của kinh tế toàn cầu và trong nước như bất động sản, cho vay tiêu dùng, F&B và một số sản phẩm nông nghiệp khác. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) ở mức 134% tại cuối quý 2, và ban lãnh đạo đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 150%. Vietcap cho biết thu nhập từ thu hồi nợ của ngân hàng đạt 4,4 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 11% so với cùng kỳ, hoàn thành 44% kế hoạch cả năm là 10 nghìn tỷ đồng; hoạt động thu hồi nợ thường tập trung nhiều hơn vào quý 4 khi các chi nhánh dồn nguồn lực vào cuối năm. Ngân hàng cũng đã hoàn thiện mô hình thu hồi nợ theo hướng phân tách các khoản nợ nhỏ được xử lý tại chi nhánh và các trường hợp phức tạp được xử lý tập trung tại Hội sở.

VietinBank đã trình Ngân hàng Nhà nước các phương án pháp lý và tài chính khả thi để nâng tỷ lệ sở hữu Nhà nước từ 64,45% lên mức mục tiêu 65% theo chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, ban lãnh đạo lưu ý riêng bước điều chỉnh này sẽ không giúp tăng đáng kể vốn cấp 1 hay ảnh hưởng đến hệ số an toàn vốn (CAR). Bên cạnh đó, ngân hàng đã đề xuất với Ngân hàng Nhà nước các phương án tăng vốn trung và dài hạn khác nhằm đáp ứng các yêu cầu vốn theo chuẩn Basel III.

Về dự án VietinBank Tower, theo báo cáo, các thủ tục pháp lý liên quan đã hoàn tất. VietinBank và đối tác - được mô tả là một chủ đầu tư bất động sản hàng đầu Việt Nam - dự kiến sẽ chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng trong tháng 8/2026, và ngân hàng sẽ công bố thông tin cụ thể sau khi hoàn tất giao dịch.