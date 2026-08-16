Đồng USD chạm mức thấp nhất kể từ tháng 5/2026 - Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Lực cản chính đối với đồng USD trong tuần giao dịch vừa qua là một loạt các số liệu kinh tế củng cố dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng Chín. Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt có thời điểm giảm tới 0,4% trong phiên 14/8 sau khi dữ liệu công bố cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang hạn chế chi tiêu.

Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD, khi người tiêu dùng đồng loạt cắt giảm chi tiêu tại các đại lý ô tô và các cửa hàng trực tuyến. Kết quả này trái ngược hoàn toàn với dự báo trước đó của giới phân tích về mức tăng nhẹ 0,1%. Nếu không tính mảng kinh doanh ô tô và xăng dầu, tổng doanh số bán lẻ của Mỹ vẫn giảm 0,2% so với tháng 6/2026.

Báo cáo này đã khiến giới giao dịch cắt giảm các dự đoán về việc Fed sẽ nâng lãi suất vào cuối năm - yếu tố đã nâng đỡ đồng USD trong thời gian qua. Thị trường hiện chỉ dự đoán 31% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, chỉ số đồng USD sau đó đã thu hẹp đà giảm và khép lại tuần giao dịch vừa qua ở mức gần như không đổi so với đầu tuần.

Chỉ số đồng USD hiện đã giảm 1,7% trong quý này. Báo cáo thị trường lao động yếu được công bố cách đây một tuần cùng các số liệu lạm phát hạ nhiệt trong tuần này đã góp phần đẩy chỉ số này đi xuống.

Theo số liệu công bố trong tuần này, chỉ số giá sản xuất (PPI) không thay đổi so với tháng trước, sau khi giảm 0,3% trong tháng 6, trong khi các nhà kinh tế dự báo chỉ số này tăng 0,2%. PPI lõi, không bao gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng có biến động mạnh, tăng 0,2% và bằng mức của tháng trước nhưng thấp hơn dự báo tăng 0,3%. Diễn biến trên tiếp nối báo cáo trước đó cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong 12 tháng tính đến tháng 7/2026 tăng 3,4%, giảm nhẹ so với mức 3,5% của tháng 6.

Ông Yusuke Miyairi, chiến lược gia ngoại hối tại Nomura International Plc, cho biết các dữ liệu kinh tế của Mỹ đã yếu hơn so với dự báo của thị trường. Bên cạnh đó, những nỗ lực của Mỹ và Nhật Bản nhằm can thiệp hỗ trợ đồng yen vào thời điểm chuyển giao giữa hai tháng cũng góp phần khiến đồng USD suy yếu.

Dù vậy, đồng yen đã rút ngắn một phần đà tăng giá, giao dịch ở mức 159,35 yen đổi 1 USD trong phiên 14/8, qua đó ghi nhận mức giảm khoảng 1% trong cả tuần khi tác động từ các đợt can thiệp gần đây của Mỹ và Nhật Bản tiếp tục nhạt dần. Đà giảm hiện tại của đồng yen tương tự như đợt bán tháo hồi tháng 5, khi đồng tiền này cũng trượt giá trở lại sau một đợt mua vào để hỗ trợ của chính phủ. Diễn biến này khiến giới giao dịch tin vào khả năng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ thắt chặt chính sách trong những tháng tới, qua đó có thể hỗ trợ cho đồng tiền này.

Bên cạnh đó, các đồng tiền chủ chốt khác cũng hưởng lợi từ đà suy yếu của đồng USD. Trong phiên 14/8, đồng euro có thời điểm tăng lên mức 1,1585 USD đổi 1 euro - mức cao nhất kể từ ngày 17/6. Trong khi đó, đồng bảng Anh cũng có thời điểm chạm mức 1,3561 USD đổi 1 bảng Anh - mức cao nhất kể từ ngày 12/5.