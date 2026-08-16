Tỷ giá trung tâm giảm, áp lực USD chưa hạ nhiệt

Tỷ giá trung tâm hạ nhiệt

Tuần qua, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD đã được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm.

Cụ thể, ngày 14-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.561 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước. Đây là phiên giảm đầu tiên sau đợt tăng kéo dài khoảng 3 tuần, từ nửa cuối tháng 7.

Ngày 15-8, tỷ giá trung tâm tiếp tục được công bố ở mức 25.561 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước. Đến sáng 16-8, mức tỷ giá này được giữ nguyên.

Như vậy, sau khi có thời điểm lên mức cao kỷ lục 25.566 đồng/USD, tỷ giá trung tâm đã bắt đầu điều chỉnh. Dù vậy, so với đầu năm, khi tỷ giá trung tâm dao động quanh 25.121-25.130 đồng/USD, mức hiện tại vẫn cao hơn khoảng 1,75-1,8%.

Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay 16-8, tỷ giá USD tham khảo được niêm yết ở mức 24.333 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.789 đồng/USD ở chiều bán ra. Tỷ giá EUR ở mức 28.009-30.958 đồng/EUR, trong khi tỷ giá Yên Nhật ở mức 152-168 đồng/JPY.

Diễn biến giảm của tỷ giá trung tâm cũng tương đồng với xu hướng của chỉ số DXY - thước đo sức mạnh của USD so với một số đồng tiền chủ chốt. Chỉ số này hiện quanh 99,8 điểm, giảm nhẹ so với phiên liền trước.

Nguồn: WiData.

Theo cơ chế điều hành hiện nay, Ngân hàng Nhà nước xác định tỷ giá trung tâm hàng ngày dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có diễn biến tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng, biến động của rổ tiền tệ từ các đối tác thương mại lớn, cân đối kinh tế vĩ mô và định hướng điều hành chính sách.

Tỷ giá trung tâm cũng là cơ sở để các ngân hàng thương mại xác lập tỷ giá giao dịch USD trong biên độ ±5%. Với mức tham chiếu 25.561 đồng/USD, tỷ giá được phép giao dịch trong khoảng 24.281-26.839 đồng/USD.

Áp lực tỷ giá vẫn hiện hữu những tháng cuối năm



Trong báo cáo thị trường tiền tệ công bố đầu tuần, Công ty Chứng khoán MB (MBS) đánh giá áp lực đối với tỷ giá vẫn còn, trong bối cảnh USD có khả năng tiếp tục mạnh lên vào những tháng cuối năm.



Theo MBS Research, diễn biến tỷ giá có thể được hỗ trợ bởi một số yếu tố trong nước. Mặt bằng lãi suất tương đối cao, dòng vốn đầu tư nước ngoài duy trì tích cực và tình trạng thâm hụt thương mại có xu hướng thu hẹp được xem là những yếu tố góp phần giảm sức ép lên đồng Việt Nam.



Đáng chú ý, lượng nguyên liệu nhập khẩu trong giai đoạn đầu năm đang dần được chuyển hóa thành hàng hóa xuất khẩu khi hoạt động sản xuất và xuất khẩu bước vào cao điểm những tháng cuối năm. Điều này có thể góp phần cải thiện cán cân thương mại.



Dữ liệu của MBS Research cho thấy tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do đã giảm đáng kể trong những phiên gần đây. Đến ngày 10/8, giá bán USD tại thị trường này ở mức 25.830 đồng/USD, thấp hơn gần 2% so với cuối tháng 7 và giảm hơn 3,5% so với đầu năm.

Trước đó, tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng sáng 13-8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu cơ quan quản lý tiền tệ tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường. Đồng thời, các công cụ chính sách tiền tệ cần được phối hợp đồng bộ, kết hợp với các biện pháp can thiệp phù hợp nhằm góp phần ổn định thị trường ngoại hối.