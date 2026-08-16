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Ngân hàng nào hút được thêm nhiều tiền gửi nhất trong nửa đầu năm?

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng nào hút được thêm nhiều tiền gửi nhất trong nửa đầu năm?

Trong nửa đầu năm 2026, tổng tiền gửi khách hàng tại 28 ngân hàng lớn nhất hệ thống tăng gần 805.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5%.

Trong nửa đầu năm 2026, tổng tiền gửi khách hàng tại 28 ngân hàng (gồm 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán và Agribank) tăng gần 805.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5% so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, ngân hàng có mức tăng tiền gửi lớn nhất không phải một thành viên Big4 mà là một ngân hàng tư nhân - HDBank.

Cụ thể, đến ngày 30/6/2026, tiền gửi khách hàng tại HDBank đạt 674.059 tỷ đồng, tăng 113.344 tỷ đồng, tương đương 20% so với cuối năm 2025. Đây là mức tăng tiền gửi lớn nhất về cả quy mô và tốc độ tăng thêm trong nhóm 28 ngân hàng được thống kê.

Nửa đầu năm 2026, tiền gửi khách hàng tại 4 ngân hàng Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tăng tổng cộng 299.664 tỷ đồng, lên khoảng 8,15 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 6.

Trong đó, Agribank là ngân hàng hút thêm nhiều tiền gửi nhất với 107.571 tỷ đồng, đưa số dư lên 2.267.874 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2025.

VietinBank đứng thứ hai với mức tăng 97.078 tỷ đồng, tương đương 5%, lên 1.890.810 tỷ đồng. Vietcombank tăng 56.286 tỷ đồng, tương đương 3%, lên 1.728.821 tỷ đồng. BIDV có mức tăng thấp nhất nhóm khi tiền gửi chỉ tăng 38.729 tỷ đồng, tương đương 2%, lên 2.261.720 tỷ đồng.

Xét về quy mô, Agribank và BIDV tiếp tục dẫn đầu với số dư tiền gửi đều trên 2,2 triệu tỷ đồng. VietinBank đứng thứ ba, trong khi Vietcombank đạt gần 1,73 triệu tỷ đồng.

Bên nhóm ngân hàng tư nhân, một số nhà băng tư nhân cũng ghi nhận tiền gửi khách hàng tăng đáng kể.

Tại thời điểm 30/6/2026, tiền gửi khách hàng tại VPBank đạt 732.887 tỷ đồng, tăng 104.843 tỷ đồng, tương đương 17%. Mức tăng này giúp VPBank đứng thứ ba về lượng tiền gửi thu hút thêm trong nửa đầu năm, chỉ sau HDBank và Agribank.

SHB có thêm 52.120 tỷ đồng tiền gửi trong 6 tháng, đưa số dư lên 624.269 tỷ đồng, tăng 9%. Techcombank tăng 43.536 tỷ đồng, lên 662.448 tỷ đồng, tương đương 7%.

MB ghi nhận tiền gửi khách hàng đạt 963.815 tỷ đồng, tăng 42.447 tỷ đồng, tương đương 5%. Sacombank tăng thêm 29.598 tỷ đồng, lên 647.939 tỷ đồng.

Ở nhóm quy mô nhỏ hơn, Nam A Bank tăng 22.285 tỷ đồng tiền gửi, tương đương 13%; NCB tăng 17.164 tỷ đồng, cũng tăng 13%. BVBank tăng 9.924 tỷ đồng, tương đương 14%.

Trong 28 ngân hàng được thống kê, có 4 nhà băng ghi nhận số dư tiền gửi khách hàng giảm so với cuối năm 2025.

ACB giảm 8.577 tỷ đồng, tương đương 1%, xuống 576.604 tỷ đồng. Bac A Bank giảm 6.882 tỷ đồng, tương đương 5%, còn 120.142 tỷ đồng.

Eximbank giảm 6.695 tỷ đồng, tương đương 4%, xuống 170.609 tỷ đồng. Saigonbank giảm 1.121 tỷ đồng, tương đương 4%, còn 25.205 tỷ đồng.

Trong nhóm này, Bac A Bank là ngân hàng có tỷ lệ sụt giảm tiền gửi lớn nhất.

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Quang Hưng

An ninh tiền tệ

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