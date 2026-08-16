MSCI tái cơ cấu: Cổ phiếu ngân hàng Việt Nam lên ngôi

Nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong cơ cấu MSCI Frontier Markets Index, với tỷ trọng ngành tài chính dẫn đầu - Nguồn: MSCI

Ba ngân hàng cùng gia nhập rổ Frontier

Kỳ rà soát định kỳ quý III/2026 của MSCI mang đến những thay đổi đáng chú ý đối với các cổ phiếu Việt Nam. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là ACB, SSB và MSB cùng được bổ sung vào MSCI Frontier Markets Index, đưa nhóm ngân hàng trở thành tâm điểm của đợt cơ cấu lần này.

Theo kết quả được MSCI công bố, 6 cổ phiếu được thêm vào MSCI Frontier Markets Index, trong khi 5 mã bị loại. Việt Nam đóng góp một nửa số cổ phiếu được bổ sung, gồm ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu, SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) và MSB của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

Các thay đổi sẽ chính thức có hiệu lực sau khi thị trường đóng cửa phiên 31/8 và được áp dụng từ ngày 1/9/2026.

Việc ACB, SSB và MSB cùng được đưa vào MSCI Frontier Markets Index là diễn biến đáng chú ý, bởi đây là rổ chỉ số đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa tại các thị trường cận biên.

MSCI Frontier Markets Index hiện bao phủ 28 thị trường, đại diện khoảng 85% vốn hóa điều chỉnh theo tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tại mỗi thị trường. Chỉ số này được nhiều quỹ đầu tư và tổ chức quốc tế sử dụng làm benchmark trong quá trình phân bổ tài sản.

Do đó, việc một cổ phiếu được bổ sung vào rổ chỉ số không chỉ mang ý nghĩa về mặt nhận diện mà còn có thể tạo thêm nhu cầu giao dịch từ các quỹ chủ động và quỹ thụ động mô phỏng chỉ số.

Đối với ACB, SSB và MSB, sự thay đổi này mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế. Tuy nhiên, mức vốn thực tế được phân bổ vào từng cổ phiếu còn phụ thuộc vào tỷ trọng của mỗi mã trong chỉ số cũng như quy mô danh mục và chiến lược tái cơ cấu của từng quỹ.

Ở chiều ngược lại, CEO, DGW và HDG bị loại khỏi MSCI Frontier Markets Index. Tuy nhiên, đây không phải sự rút lui hoàn toàn khỏi hệ thống MSCI. Ba cổ phiếu này đồng thời được bổ sung vào MSCI Frontier Markets Small Cap Index, cho thấy sự dịch chuyển từ nhóm vốn hóa lớn và vừa xuống nhóm vốn hóa nhỏ.

Riêng MSCI Frontier Markets Small Cap Index có 26 cổ phiếu được thêm mới và 17 mã bị loại. Việt Nam đóng góp 6 cổ phiếu gồm ANT, CEO, DGW, HDG, LDG và SBG. Trong khi đó, TRC, HT1 và NSC bị loại khỏi chỉ số này.

Sau đợt cơ cấu, MSCI Frontier Markets Index sẽ tăng số lượng thành phần từ 245 lên 246 cổ phiếu.

Việt Nam tiếp tục dẫn đầu tỷ trọng

Không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng cổ phiếu được bổ sung, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thị trường có tỷ trọng lớn nhất trong MSCI Frontier Markets Index.

Tính đến ngày 31/7, cổ phiếu Việt Nam chiếm 29,12% tỷ trọng toàn chỉ số. Dù giảm so với mức 30,52% cuối tháng 4, tỷ trọng này vẫn bỏ xa các thị trường đứng phía sau.

Romania hiện đứng thứ hai với 14,58%, tiếp theo là Morocco với 10,41%, Slovenia 6,73% và Kazakhstan 6,18%.

Cơ cấu tỷ trọng cho thấy vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong nhóm thị trường cận biên. Đáng chú ý, Việt Nam hiện có hai đại diện nằm trong nhóm 10 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất chỉ số.

VIC đứng đầu MSCI Frontier Markets Index với tỷ trọng 9,19%, trong khi VHM đứng thứ năm với 2,32%. Hai cổ phiếu này cùng với sự góp mặt ngày càng lớn của nhóm ngân hàng tiếp tục tạo dấu ấn rõ nét của thị trường Việt Nam trong rổ Frontier.

Xét theo ngành, tài chính đang là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong MSCI Frontier Markets Index, ở mức 36,08% vào cuối tháng 7. Bất động sản đứng thứ hai với 14,47%, trong khi năng lượng chiếm 10,37%.

Việc cả ba cổ phiếu Việt Nam được bổ sung trong kỳ này đều thuộc ngành ngân hàng vì vậy càng củng cố vị thế của nhóm tài chính trong cơ cấu chỉ số.

Dòng vốn ETF chờ ngày tái cơ cấu

Với các quỹ ETF và quỹ đầu tư thụ động sử dụng MSCI Frontier Markets Index làm chỉ số tham chiếu, thay đổi thành phần thường kéo theo hoạt động điều chỉnh danh mục nhằm bảo đảm bám sát chỉ số mới.

Do đó, ACB, SSB và MSB có thể đứng trước cơ hội gia tăng thanh khoản khi các quỹ thực hiện mua vào để đáp ứng cơ cấu mới. Ngược lại, CEO, DGW và HDG có thể chịu tác động từ hoạt động bán ra ở các quỹ theo dõi chỉ số vốn hóa lớn và vừa, trước khi được bổ sung vào rổ Small Cap.

Tuy nhiên, tác động đến giá cổ phiếu sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào việc thêm hoặc loại khỏi chỉ số. Tỷ trọng phân bổ, quy mô tài sản của các quỹ và diễn biến thị trường tại thời điểm tái cơ cấu mới là những yếu tố quyết định lượng cung - cầu thực tế.

Đáng chú ý, kỳ cơ cấu tháng 8 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vẫn chưa được MSCI đưa vào Watch List để xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Trong kỳ đánh giá phân loại thị trường công bố cuối tháng 6, MSCI ghi nhận những cải cách mà Việt Nam đã thực hiện nhằm phát triển thị trường vốn. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn chỉ ra một số điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ, như giới hạn sở hữu nước ngoài, room ngoại, khả năng tiếp cận ngoại hối, công bố thông tin, cơ chế thanh toán - bù trừ, cho vay chứng khoán và bán khống.

Như vậy, kỳ rà soát tháng 8/2026 vừa tạo thêm những xáo trộn trong danh mục cổ phiếu Việt Nam, vừa củng cố vai trò của nhóm ngân hàng trong MSCI Frontier Markets Index. Với tỷ trọng 29,12%, Việt Nam tiếp tục là thị trường lớn nhất trong rổ Frontier.

Đáng chú ý hơn, việc ACB, SSB và MSB cùng gia nhập chỉ số sẽ là tâm điểm của hoạt động tái cơ cấu danh mục vào cuối tháng 8, qua đó mở ra thêm cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế và nâng cao mức độ hiện diện của cổ phiếu Việt Nam trên bản đồ đầu tư thị trường cận biên.