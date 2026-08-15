Cán bộ ngân hàng lương 69 triệu/tháng bị sa thải vì nâng định giá bất động sản thế chấp, đòi ngân hàng bồi thường 1,6 tỷ đồng

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã công bố bản án phúc thẩm giải quyết một vụ tranh chấp lao động. Một cựu cán bộ từng phụ trách công tác thẩm định giá tại một ngân hàng đã bị tòa án bác đơn kháng cáo, sau khi khởi kiện đòi ngân hàng xin lỗi công khai, nhận trở lại làm việc và bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng vì cho rằng mình bị sa thải trái pháp luật.

Bị sa thải, người lao động khởi kiện

Ông Bùi Quốc N, sinh năm 1985, làm việc tại ngân hàng từ giữa năm 2018 theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, lương thực lãnh hơn 69 triệu đồng mỗi tháng. Tháng 9/2023, ngân hàng tạm đình chỉ công tác của ông để làm rõ sai phạm. Đầu tháng 11/2023, Hội đồng kỷ luật họp và công bố hình thức xử lý là sa thải; ít lâu sau, ngân hàng ban hành quyết định chính thức chấm dứt hợp đồng lao động với ông N.

Không đồng tình, ông N khởi kiện, cho rằng việc xử lý kỷ luật sai cả về hình thức lẫn nội dung: cuộc họp không được thông báo trước, người mời họp không đủ thẩm quyền, họp trực tuyến nên thiếu sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động, ý kiến của ông không được xem xét, biên bản họp không được lập, thông qua hay có chữ ký của ông trước khi kết thúc. Ông cũng cho rằng không thể lấy giá trị định giá ở thời điểm này để quy kết lỗi cho thời điểm khác, đồng nghiệp trong bộ phận kiểm soát định giá xác nhận không hề bị ông chi phối, và ông không lợi dụng quyền hạn để yêu cầu thẩm định sai lệch.

Ông N yêu cầu ngân hàng xin lỗi công khai, nhận ông trở lại làm việc, và bồi thường theo quy định về sa thải trái pháp luật gồm hai tháng lương, phụ cấp, tiền lương những ngày không được làm việc cùng bảo hiểm xã hội, y tế, tổng cộng gần 975 triệu đồng tính đến thời điểm khởi kiện. Sau đó ông rút bớt một phần yêu cầu, chỉ còn giữ yêu cầu tiền lương từ ngày bị sa thải.

Ngân hàng: cựu cán bộ nhờ định giá cao hơn thị trường cho tài sản người thân

Phía ngân hàng bác toàn bộ yêu cầu. Đại diện ngân hàng cho rằng, với vai trò lãnh đạo phòng thẩm định giá, ông N đã nhờ tổ thẩm định định giá tài sản của cá nhân và người thân cao hơn giá thị trường để vay được nhiều tiền hơn, liên quan một số bất động sản tại Đồng Nai, Khánh Hòa và một khoản vay của doanh nghiệp liên quan đến vợ ông. Ông cũng bị cho là duyệt giá tài sản cao hơn thị trường cho một cán bộ khác cùng phòng, khiến khoản vay của người này nay quá hạn, ngân hàng không thu hồi được cả gốc lẫn lãi.

Về thủ tục, ngân hàng khẳng định đã thông báo hợp lệ qua thư điện tử và điện thoại, người ký thông báo thuộc bộ phận nhân sự có thẩm quyền. Ông N có mặt tại cuộc họp, được trình bày ý kiến dù không được chấp nhận; biên bản có lập và thông qua nhưng do họp trực tuyến nên không ký ngay, các thành viên khác đã ký đủ, riêng ông N không ký dù đã nhận biên bản. Ngân hàng còn dẫn chính bản giải trình của ông N, trong đó ông thừa nhận đã nhờ định giá cao hơn thị trường cho tài sản của mình và vợ để vay lại tiền mua tài sản.

Hai cấp tòa đều bác yêu cầu khởi kiện

Bản án sơ thẩm cuối tháng 9/2025 không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông N, kể cả khoản bồi thường được tính lại lúc đó là hơn 1,6 tỷ đồng. Ông N kháng cáo toàn bộ bản án.

Tại phiên phúc thẩm diễn ra tháng 4 và 5/2026, ông N giữ nguyên yêu cầu, cho rằng chủ tịch hội đồng kỷ luật không đủ tư cách, không có ủy quyền hợp lệ, việc họp trực tuyến xâm phạm quyền lợi của ông, còn ngân hàng không chứng minh được lỗi và kết quả định giá lại không khách quan. Ngân hàng đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm; đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị y án.

Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định thông báo triệu tập họp đã nêu rõ thời gian, hình thức, được gửi hợp lệ cho ông N; người chủ trì hội đồng kỷ luật có ủy quyền đúng quy định; việc họp trực tuyến không trái quy định pháp luật nào. Ông N đã được trình bày ý kiến tại cuộc họp và tại tòa cũng thừa nhận biên bản phản ánh đúng diễn biến, nên cách lập và gửi biên bản qua thư điện tử được chấp nhận.

Về lỗi của người lao động, tòa dẫn nhiều căn cứ cho thấy ông N đã phê duyệt giá tài sản bảo đảm cao hơn thị trường cho một số khoản vay, kể cả trường hợp hồ sơ thể hiện có đường vào tài sản trong khi thực tế không có; một số cán bộ liên quan cũng thừa nhận sai sót. Đặc biệt, chính bản giải trình của ông N thể hiện ông đã nhờ định giá tài sản của bản thân và vợ cao hơn thị trường để vay lại tiền mua tài sản, tiềm ẩn rủi ro cho ngân hàng.

Từ đó, tòa nhận định hành vi này xâm phạm hoạt động bình thường của ngân hàng, làm tăng rủi ro tín dụng, phát sinh nợ xấu, ảnh hưởng uy tín và niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư, thuộc trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật Lao động, đồng thời vi phạm nội quy lao động của ngân hàng.

Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, không chấp nhận kháng cáo của ông N. Theo đó, tòa bác toàn bộ yêu cầu đòi ngân hàng xin lỗi, nhận lại làm việc và bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng; phần yêu cầu về lương trong thời gian tạm đình chỉ tiếp tục bị đình chỉ do đã được rút trước đó. Ông N được miễn án phí; ngân hàng không phải chịu án phí. Bản án có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

Dựa trên Bản án 87/2026/LĐ-PT của TAND TPHCM



