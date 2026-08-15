Công an tạm giữ hơn 1,77 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của Nguyễn Tiến Đạt và một số đối tượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội "Lừa dối khách hàng", liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo các sản phẩm Đông y trên mạng xã hội.

Các đối tượng đã sử dụng hình ảnh người nổi tiếng được chỉnh sửa, cắt ghép, đồng thời đưa ra thông tin phóng đại về công dụng, chất lượng sản phẩm nhằm tạo niềm tin và thúc đẩy khách hàng mua hàng.

Trước đó, ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận, xác minh nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, liên quan đến hoạt động kinh doanh các sản phẩm Đông y tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1997, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) quen biết P. N. A. (sinh năm 1997, trú tại xã Ba Vì, Hà Nội), Giám đốc "Công ty TNHH Dược liệu N. A".

N. A. đã tự xây dựng công thức, đặt tên và tổ chức sản xuất các sản phẩm như "Xương khớp bà Sáu" cùng một số sản phẩm khác. P. N. A. giới thiệu với Đạt các sản phẩm đủ điều kiện pháp lý.

Đạt thỏa thuận mua sản phẩm với giá 23 nghìn đồng/sản phẩm, sau đó tổ chức quảng cáo, bán trên mạng xã hội với giá 199 nghìn đồng/sản phẩm và chuyển đơn hàng cho P. N. A. đóng gói, giao đến khách hàng.

Nhận thấy việc quảng cáo đúng công dụng ghi trên nhãn sản phẩm khó thu hút người mua, Đạt đã chỉ đạo sử dụng các bài viết, hình ảnh, video được chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh người nổi tiếng; đồng thời đưa ra những nội dung quảng cáo phóng đại, sai lệch về công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo niềm tin cho khách hàng.

Đạt tuyển hơn 20 nhân sự, tổ chức thành các nhóm phụ trách nhân sự, marketing, bán hàng, vận đơn, đóng hàng và chuyển đơn. Từ tháng 5/2026 đến tháng 7/2026, các đối tượng đã bán thành công 5.429 đơn hàng trên phạm vi cả nước, với tổng giá trị tiền hàng hơn 2,67 tỷ đồng.

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của một số đối tượng liên quan; thu giữ 26 máy vi tính, laptop, 23 điện thoại di động, 3.200 nhãn dán và vỏ bao bì, 342 hộp sản phẩm "Xương khớp bà Sáu", cùng số lượng lớn sản phẩm chưa đóng hộp, nguyên liệu sản xuất và nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan Công an cũng tạm giữ hơn 1,77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng của Nguyễn Tiến Đạt và một số đối tượng liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Nguyễn Tiến Đạt cùng 20 bị can về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Riêng đối với trường hợp P. N. A., Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu vi phạm và mức độ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.