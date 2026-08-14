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Ngân hàng lớn cảnh báo khẩn đến người dùng từng phát sinh giao dịch này

| | Smart Money

BIDV vừa phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn lừa đảo thông qua các giao dịch hoàn tiền.

Ngân hàng lớn cảnh báo khẩn đến người dùng từng phát sinh giao dịch này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, một số khách hàng nhận được tin nhắn SMS sử dụng brandname BIDV, thông báo về việc đổi điểm thưởng từ thẻ tín dụng. Tin nhắn kèm theo đường link yêu cầu khách hàng nhập thông tin cá nhân, thông tin tài khoản.

Theo BIDV, đây thực chất là đường link giả mạo được các đối tượng sử dụng nhằm lừa khách hàng tiết lộ thông tin thẻ, thông tin bảo mật của dịch vụ ngân hàng điện tử, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, bên cạnh thủ đoạn giả mạo thông báo đổi điểm thưởng, BIDV cũng khuyến cáo khách hàng cảnh giác với việc giao dịch giá trị nhỏ bị lỗi và nhận được hoàn tiền ở các giao dịch đầu tiên.

Đây có thể là cách thức được sử dụng để tạo dựng lòng tin, khiến khách hàng giảm cảnh giác trước khi đối tượng thực hiện các bước lừa đảo tiếp theo.

BIDV lưu ý khách hàng không nên chủ quan trước những giao dịch có giá trị nhỏ hoặc các khoản tiền được hoàn lại bất thường. Người dùng cần kiểm tra kỹ thông tin từ nhiều nguồn trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Ngân hàng đồng thời cảnh báo khách hàng cảnh giác với các nội dung liên quan đến tặng điểm thưởng, giao dịch hoàn tiền, tiền treo trên mạng, xác minh tài khoản, hủy thẻ hội viên hoặc yêu cầu liên kết tài khoản.

Đặc biệt, khách hàng không nên truy cập các đường link hoặc ứng dụng lạ, đồng thời tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP hay các thông tin bảo mật khác cho bất kỳ ai.

BIDV nhấn mạnh ngân hàng không gửi SMS kèm các đường link. Do đó, khi nhận được tin nhắn có nội dung yêu cầu truy cập đường dẫn để đổi điểm, nhận hoàn tiền hoặc xác minh thông tin, khách hàng cần đặc biệt thận trọng.

Trong trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, khách hàng có thể liên hệ Hotline BIDV 1900 9247, đến chi nhánh BIDV hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Linh San

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
giao dịch

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