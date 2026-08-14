Người mua vàng đầu năm, vía Thần tài,.... hiện tại lỗ đến mức nào?

Ngày 14/8, giá vàng miếng SJC trên thị trường phổ biến ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn phổ biến 140 - 141 triệu đồng/lượng chiều mua và 143 - 144 triệu đồng/lượng chiều bán.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ở mức 4.321 USD/ounce, giảm khoảng 120 USD/ounce so với đỉnh của tuần này (ngày 12/8). Đà giảm của giá thế giới đã kéo giá vàng tỏng nước giảm khá mạnh trong thời gian qua.

Nhìn chung, những người mua vàng từ đầu năm 2026 đến nay, nếu bán ra ở thời điểm hiện tại, hầu như đều đang chịu lỗ. Giá vàng đầu năm phổ biến quanh 152,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra, trong khi hiện các thương hiệu chỉ mua vào quanh 140,3 triệu đồng/lượng, đồng nghĩa khoản lỗ khoảng 12,5 triệu đồng mỗi lượng, tương đương hơn 8% giá trị tài sản chỉ sau hơn bảy tháng. Với vàng nhẫn, mức lỗ cũng khoảng 8-9 triệu đồng/lượng.

Đặc biệt, những người mua vàng vào những dịp thị trường "nóng" như vía Thần Tài, giá vàng lập đỉnh thì hiện tại mức lỗ còn nặng hơn.

Nhớ lại ngày vía Thần Tài năm nay, thời điểm giá vàng đã tăng phi mã lên 181 - 184 triệu đồng/lượng. Dù giá đã ở mức cao chưa từng có, người dân vẫn xếp hàng mua vàng cầu may đến tối muộn. Những ai "xuống tiền" ở mức giá 184 triệu đồng/lượng ngày hôm đó, đến sáng nay bán ra chỉ thu về khoảng 140,3 triệu đồng/lượng, đồng nghĩa với khoản lỗ xấp xỉ 44 triệu đồng mỗi lượng, tương đương gần 24% giá trị khoản đầu tư chỉ trong chưa đầy sáu tháng.

Những người mua vào đúng đỉnh lịch sử 191 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 3 và nắm giữ đế thời điểm này đang gánh khoản lỗ lên tới 50,6 triệu đồng mỗi lượng, tương đương hơn 26% giá trị ban đầu.

Từ đầu năm đến nay, chỉ có duy nhất một thời điểm mà nếu bạn mua vàng thời điểm đó thì đến hiện tại vẫn có lãi. Đó là ngày 11/6 khi giá vàng sập mạnh về còn 133 - 138 triệu đồng/lượng. Nếu mua thời điểm này và giữ đến ngày 14/8 bán ra thì nhà đầu tư có lãi khoảng 2 triệu đồng/lượng.



