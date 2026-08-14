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Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 61,9 triệu đồng: Bắt Nguyễn Văn Truy cùng 3 người khác

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Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi đánh bạc.

Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng về hành vi đánh bạc, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 15/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an phường Mường Thanh phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Lò Văn Thuận, Nguyễn Hữu Phú, Nguyễn Văn Truy và Nguyễn Duy Cường (cùng trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lò Văn Thuận đã nhận kèo cá cược bóng đá của 4 đối tượng trong trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Pháp tại Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, sau đó truy cập vào trang web "VSBet.com" để thực hiện hành vi đánh bạc trên không gian mạng. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 61,9 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Lò Văn Thuận khai nhận đã lập tài khoản trên trang web cá độ bóng đá trực tuyến "VSBet.com", nạp tiền để tham gia cá cược; đồng thời nhận kèo của những người có nhu cầu rồi chuyển lên hệ thống cá độ nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Điện Biên

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

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