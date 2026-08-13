Bắt Lê Trung Hiếu SN 1997 và nhiều người trong chuyên án đặc biệt lớn, giao dịch 7-10 triệu USD mỗi ngày

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng cho biết, kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra cho thấy phía sau các đường dây đánh bạc xuyên quốc gia không chỉ là hệ thống tổ chức tinh vi mà còn tồn tại một "chợ đen" mua bán USDT hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, trở thành mắt xích quan trọng giúp tội phạm nhanh chóng hợp thức hóa, che giấu và vận chuyển dòng tiền phạm pháp ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản được trả khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng.

Các căn hộ chung cư được thuê làm "trung tâm xử lý dòng tiền", nhân viên làm việc theo ba ca liên tục 24/24 giờ để tiếp nhận, phân loại và luân chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Toàn bộ hệ thống được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram. Tính từ tháng 6/2025 đến nay, đường dây đánh bạc trực tuyến này đã thu về hàng chục ngàn tỉ đồng.

Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận tiền do hoạt động tổ chức đánh bạc tạo ra, sau đó lập tức chuyển đổi sang USDT nhằm xóa dấu vết, cắt đứt khả năng truy nguyên nguồn gốc dòng tiền. Theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu trực tiếp giao dịch với nhiều đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển vào các ví điện tử do tổ chức tội phạm kiểm soát, hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là các đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.

Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức một hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với nhân sự phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng; đồng thời lập kênh Telegram riêng quy tụ nhiều đầu mối giao dịch USDT giá trị rất lớn.

Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 7–10 triệu USDT (tương đương 7 - 10 triệu USD) và định kỳ hằng tuần thay toàn bộ ví điện tử nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Quá trình đấu tranh chuyên án cũng cho thấy mức độ tổ chức chặt chẽ của đường dây. Các đối tượng còn sử dụng hệ thống AI để xây dựng cả bộ tài liệu "Hỏi - Đáp" hướng dẫn thành viên cách đối phó khi bị kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống vận hành như một "doanh nghiệp ngầm" chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và rửa tiền.

Theo đánh giá của Chainalysis, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang là trung tâm phát triển mạnh của tiền điện tử, trong đó Việt Nam luôn nằm trong nhóm quốc gia có khối lượng giao dịch lớn. Ước tính mỗi ngày có lượng giao dịch USDT trị giá hàng nghìn tỷ đồng diễn ra trên thị trường tự do. Nếu không được kiểm soát hiệu quả, đây sẽ tiếp tục là môi trường để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tài trợ cho nhiều loại tội phạm khác.

Thực tiễn điều tra chuyên án cho thấy, "chợ đen" mua bán USDT chính là mắt xích quyết định giúp các tổ chức tội phạm tiêu thụ nguồn tiền bất hợp pháp. Khi tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản ngân hàng được chuyển đổi thành USDT, dòng tiền gần như lập tức bị tách khỏi hệ thống tài chính truyền thống, được chuyển qua nhiều ví điện tử, nhiều quốc gia chỉ trong thời gian rất ngắn, khiến việc phong tỏa, kê biên và thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn.

Ngược lại, nếu triệt xóa được các đầu mối mua bán USDT trái phép trong nước, nguồn tiền do phạm tội mà có sẽ không còn "đầu ra" để chuyển hóa thành tài sản số. Khi không thể chuyển đổi sang USDT, các đối tượng buộc phải lưu giữ tiền trong hệ thống ngân hàng hoặc dưới dạng tiền mặt, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng phát hiện, phong tỏa, truy vết và thu hồi tài sản ngay từ giai đoạn đầu của quá trình điều tra. Đây không chỉ là giải pháp đấu tranh với tội phạm rửa tiền mà còn là biện pháp quan trọng nhằm bóp nghẹt nguồn tài chính nuôi dưỡng các đường dây đánh bạc, lừa đảo, ma túy, buôn lậu và nhiều loại tội phạm có tổ chức khác.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 32 đối tượng, trong đó 9 đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền và 23 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng. Đây là kết quả nổi bật, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong việc đánh trúng "huyết mạch" tài chính của tội phạm, không chỉ bắt giữ các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội mà còn truy tìm, phong tỏa và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.

Xóa bỏ "chợ đen" mua bán USDT không chỉ là yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống rửa tiền mà còn là giải pháp quan trọng nhằm cắt đứt con đường tiêu thụ tài sản phạm pháp. Khi không còn nơi chuyển đổi dòng tiền bất hợp pháp thành tài sản số, tội phạm sẽ mất đi công cụ che giấu, vận chuyển tài sản ra nước ngoài; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng phát hiện, phong tỏa, kê biên và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có, góp phần bảo vệ an ninh tài chính quốc gia và giữ vững trật tự, an toàn xã hội.