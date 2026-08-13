Rút gần 500 triệu đồng từ các tài khoản đứng tên mình, sau đó lập tức khóa lại: Hai thanh niên 2001, 2002 bị điều tra

Ngày 11/8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Phan Minh Chiến (SN 1996), Lê Anh Nhật (SN 2002) và Phạm Văn Thoại (SN 2001), cùng trú tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh về tội "Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2024, Phan Minh Chiến được một người đàn ông tên "Thịnh" (chưa xác định được nhân thân, lai lịch, địa chỉ) trao đổi, thống nhất việc đăng ký thành lập các công ty để mở tài khoản ngân hàng bán lại cho "Thịnh", với giá 2 triệu đồng/tài khoản.

Sau đó, Chiến rủ rê, trao đổi với Lê Anh Nhật và Phạm Văn Thoại cùng tham gia thực hiện. Chiến cung cấp thông tin căn cước công dân của Nhật và Thoại cho "Thịnh" để người này lập hồ sơ đăng ký thành lập 5 công ty, gồm: Công ty TNHH Nhật 79, Công ty TNHH MTV Nhật 279, Công ty TNHH TCHC 686, Công ty TNHH Thoại NA 686 và Công ty Long Anh ACC. Nhật và Thoại đứng tên làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật của các công ty trên.

Sau khi 5 công ty được đăng ký thành lập, trong khoảng thời gian từ ngày 4/7/2024 đến ngày 26/7/2024, theo yêu cầu của Chiến, Nhật và Thoại đã thực hiện việc mở tổng cộng 37 tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An để bán cho "Thịnh". Từ việc làm này, Chiến hưởng lợi tổng số tiền 43,4 triệu đồng.

Cụ thể, Lê Anh Nhật đã giúp sức cho Phan Minh Chiến mở và bán 22 tài khoản ngân hàng của 2 công ty do Nhật đứng tên giám đốc; Phạm Văn Thoại giúp sức cho Chiến mở và bán 15 tài khoản ngân hàng của 2 công ty do Thoại đứng tên giám đốc.

Đáng chú ý, sau khi các tài khoản ngân hàng được chuyển bán cho "Thịnh", Nhật và Thoại vẫn còn quyền quản lý đối với các tài khoản do mình đứng tên đại diện theo pháp luật. Lợi dụng việc này, cả hai đã tự ý thực hiện thủ tục đóng tài khoản, rút tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân mà không thông báo cho Phan Minh Chiến.

Cụ thể, Lê Anh Nhật đã chiếm đoạt số tiền 264.704.732 đồng từ tài khoản ngân hàng TPBank số 00006252908 của Công ty TNHH Nhật 79.

Phạm Văn Thoại đã chiếm đoạt tổng số tiền 213.913.129 đồng từ tài khoản ngân hàng ACB số 941742336 của Công ty TNHH TCHC 686 và tài khoản ngân hàng MB số 896798888 của Công ty Long Anh ACC.

Hành vi của các bị cáo cho thấy thủ đoạn lợi dụng việc thành lập pháp nhân, đứng tên người đại diện theo pháp luật để mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển giao cho người khác sử dụng. Việc mua bán, chuyển giao trái phép thông tin tài khoản ngân hàng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tài khoản bị lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã phân tích, đánh giá toàn diện tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo, nhân thân cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Minh Chiến 24 tháng cải tạo không giam giữ; Lê Anh Nhật 7 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng; Phạm Văn Thoại 7 năm 6 tháng tù.

Qua vụ án, khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào đăng ký thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công hoặc bán, cho thuê tài khoản. Tuyệt đối không cung cấp, cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng tài khoản ngân hàng, thông tin đăng nhập, mã OTP hoặc các thông tin định danh cá nhân cho người khác khi không rõ mục đích và tính hợp pháp.

Việc chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, quản lý chặt chẽ tài khoản ngân hàng và tuyệt đối không tham gia các hoạt động mua bán, cho thuê, chuyển nhượng tài khoản trái phép là biện pháp thiết thực để tự bảo vệ mình, đồng thời góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ, tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo Trang TTĐT Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh