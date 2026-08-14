Người đàn ông vừa rời khỏi nhà đến ngân hàng chuyển khoản 50 triệu, anh họ liền báo công an để ngừng giao dịch

Ảnh cán bộ CAX Thọ Văn làm việc cùng người bị lừa đảo

Ngày 12/8/2026, Công an xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận thông tin phản ánh của anh H.Đ.C, sinh năm 1979, trú tại thôn 8, xã Thọ Văn về việc em họ là anh Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh năm 1996, cùng trú tại thôn 8, đang vay tiền để chuyển cho một người đàn ông tự xưng là cán bộ Tổng cục Thuế, có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thọ Văn đã khẩn trương cử tổ công tác đến nhà anh Nguyễn Mạnh Tuấn để xác minh. Thời điểm lực lượng Công an có mặt, người thân cho biết anh Tuấn vừa rời nhà khoảng 5 phút trước để đến ngân hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trước tình hình trên, Công an xã nhanh chóng liên hệ và mời anh Tuấn về trụ sở để làm việc, xác minh vụ việc.

Tại cơ quan Công an, anh Tuấn cho biết, sáng cùng ngày, anh nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ Tổng cục Thuế Việt Nam và thông báo tài khoản ngân hàng MB của anh có liên quan đến một vụ án trốn thuế đặc biệt nghiêm trọng.

Đối tượng yêu cầu anh Tuấn cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và phối hợp để "truy thu" số tiền liên quan đến hành vi trốn thuế. Đồng thời, đối tượng đe dọa sẽ phong tỏa tài khoản, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu anh Tuấn không chuyển 50 triệu đồng vào một tài khoản được gọi là "tài khoản kiểm tra".

Do lo sợ và thiếu thông tin, anh Tuấn đã vay tiền của người thân rồi đến ngân hàng để thực hiện giao dịch theo yêu cầu. Tuy nhiên, nhờ người thân kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và thông báo cho Công an xã Thọ Văn, hành vi lừa đảo đã được ngăn chặn trước khi giao dịch hoàn tất. Anh Tuấn không bị thiệt hại về tài sản.

Qua vụ việc, Công an xã Thọ Văn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước, đặc biệt với nội dung liên quan đến điều tra hình sự, lệnh bắt tạm giam, truy thu thuế hoặc vi phạm pháp luật. Cơ quan Công an, cơ quan thuế và các cơ quan Nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc "tài khoản kiểm tra" qua điện thoại.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP hoặc thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh, dừng ngay giao dịch và liên hệ với Công an xã nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ