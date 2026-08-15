Từ 28/9, có quy định mới liên quan đến tài khoản liên kết VNeID để nhận an sinh xã hội của người dân

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.

Đáng chú ý, Nghị định 320/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 12 vào sau khoản 11 Điều 3 của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, quy định về tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Cụ thể, quy định mới nêu rõ:

"12. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên Ứng dụng định danh quốc gia, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp."

Như vậy, theo quy định được bổ sung, tài khoản hưởng an sinh xã hội được xác định là một thông tin định danh trên Ứng dụng định danh quốc gia.

Thông qua thông tin này, chủ thể danh tính điện tử có thể tích hợp thông tin về tài khoản thanh toán, ví điện tử và tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền thuộc phạm vi được quy định, gồm các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp.

Đáng chú ý, quy định không chỉ đề cập đến tài khoản ngân hàng mà còn bao gồm ví điện tử và tài khoản tiền di động. Các loại tài khoản này được phép tích hợp thông tin trên Ứng dụng định danh quốc gia để phục vụ việc tiếp nhận các khoản tiền nêu trên.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP cũng bổ sung khoản 13 vào sau khoản 12 của Điều 3, quy định về cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử. Theo đó, cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử là đơn vị trực thuộc Bộ Công an được giao quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử, Ứng dụng định danh quốc gia.

Các quy định sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.