Tỷ giá trung tâm ngày 17/8 tăng 25 đồng, USD ngân hàng tăng mạnh

Ngày 17/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) với đồng đô la Mỹ (USD) ở mức 25.586 đồng, tăng 25 đồng so với phiên ngày 14/8.

Với biên độ ±5%, tỷ giá trần được phép giao dịch là 26.865 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 24.307 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm nay ở mức 24.357 - 26.815 VND/USD (mua vào – bán ra).

Ảnh minh họa

Trong khi đó, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh theo xu hướng tăng ở cả hai chiều mua vào bán ra so với hai ngày cuối tuần. Đặc biệt phiên chiều nay tỷ giá một số nơi cao hơn hẳn buổi sáng.

Khảo sát của chúng tôi cho thấy, đầu giờ chiều ngày 17/8, giá USD của Vietcombank là 25.990 đồng/USD mua tiền mặt và mua chuyển khoản là 26.020 đồng, và giá bán là 26.400 đồng/USD, tăng 70 đồng ở cả hai chiều so với hôm thứ 7.

Tại BIDV, tỷ giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản đều là 26.030 đồng trong khi bán ra tại 26.410 đồng. Trong ngày hôm nay, nhà băng này đã có 4 lần điều chỉnh tỷ giá. So với đầu giờ sáng, giá USD của BIDV đang cao hơn 70 đồng cả hai chiều. Còn so với hôm thứ Bảy thì tỷ giá tăng 100 đồng cả hai chiều.

Tại Ngân hàng ACB, tỷ giá mua vào tiền mặt là 26.010 đồng và mua chuyển khoản là 26.040 đồng trong khi bán ra là 26.400 đồng. Nhà băng này hôm nay đã điều chỉnh tỷ giá tới hơn 40 lần. So với lần niêm yết đầu tiên trong ngày, tỷ giá USD/VND hiện cao hơn 90 đồng cả hai chiều.

Tại HDBank, giá mua USD hiện là 25.990 đồng (tiền mặt) và chuyển khoản 26.020 đồng, và giá bán ra cùng 26.380 đồng, cao hơn 70 đồng so với cuối tuần trước. Đây cũng là nhà băng có giá bán USD "mềm nhất" trong nhóm các ngân hàng lớn.

Ở các nhà băng khác, tỷ giá hôm nay cũng tăng tương tự, phổ biến 60-100 đồng.

Không chỉ riêng tỷ giá USD mà các cặp tỷ giá giữa VND với các ngoại tệ khác như AUD, SGD, CNY, JPY...hôm nay cũng biến động chủ yếu theo xu hướng tăng.

Trên thị trường thế giới, chỉ số DXY đo sức mạnh của đồng USD so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, hiện ở mức 99,4 điểm, giảm 0,27% so với phiên trước và thời gian gần đây cũng duy trì xu hướng giảm.