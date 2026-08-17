Việt Nam sắp có ngân hàng đầu tiên đạt mốc vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - HoSE: MBB) đang tiến rất gần cột mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng. Nhà băng này mới đây đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/8 để thực hiện hai phương án tăng vốn, gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, MB sẽ phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 12.000 tỷ đồng, được lấy từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2025 của ngân hàng.

Cùng ngày 12/8, MB cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm ra công chúng. Theo phương án, ngân hàng sẽ chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1. Như vậy, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

MB dự kiến thu về gần 8.055 tỷ đồng từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ của MB sẽ tăng thêm hơn 20.137 tỷ đồng, từ gần 80.550 tỷ đồng lên hơn 100.687 tỷ đồng. Với quy mô này, MB sẽ trở thành ngân hàng đầu tiên cán mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng tại Việt Nam.

Cuộc đua vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng

MB không phải ngân hàng duy nhất đặt mục tiêu vượt mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng trong năm nay. Techcombank và VPBank cũng đang triển khai các kế hoạch tăng vốn quy mô lớn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cổ đông Techcombank đã thông qua kế hoạch tăng vốn lớn nhất từ trước đến nay. Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 4,28 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 60%. Đợt phát hành này sẽ giúp vốn điều lệ tăng thêm khoảng 42.876 tỷ đồng.

Techcombank đồng thời dự kiến phát hành thêm hơn 35,8 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP, tương ứng tăng gần 359 tỷ đồng vốn điều lệ.

Nếu hoàn tất cả hai cấu phần, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng từ 70.862 tỷ đồng lên 113.738 tỷ đồng. Như vậy, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng gần 43.000 tỷ đồng chỉ sau một năm, tương đương quy mô hơn 4 tỷ USD. Đây không chỉ là mức tăng vốn lớn nhất trong lịch sử Techcombank mà còn có thể đưa ngân hàng trở thành nhà băng tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

VPBank cũng đang lên kế hoạch tăng vốn từ hơn 79.000 tỷ đồng lên 106.243 tỷ đồng thông qua hai giai đoạn.

Trước hết, ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ hơn 26%, qua đó nâng vốn điều lệ lên tròn 100.000 tỷ đồng. Đây sẽ là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên VPBank gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ từ 100.000 tỷ đồng.

Ở giai đoạn tiếp theo, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia có thể là đối tác chiến lược hiện hữu hoặc một tổ chức nước ngoài đáp ứng các điều kiện tài chính theo quy định.

Loạt ngân hàng lớn cùng hướng tới mốc 100.000 tỷ đồng

Cuộc đua tăng vốn không chỉ diễn ra giữa các ngân hàng tư nhân.

Vietcombank - ngân hàng đang giữ vị trí số một toàn hệ thống - cũng đã lên kế hoạch tăng vốn mạnh trong năm nay. Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa hơn 1,068 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó tăng vốn thêm khoảng 10.700 tỷ đồng.

Song song, Vietcombank tiếp tục triển khai phương án chào bán riêng lẻ tối đa 543,1 triệu cổ phiếu cho tối đa 55 nhà đầu tư và dự kiến hoàn tất trong năm nay. Nếu thực hiện xong cả hai phương án, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tiến sát ngưỡng 100.000 tỷ đồng.

BIDV và VietinBank cũng có thể đạt mốc vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng trong năm 2026 hoặc 2027. Hiện vốn điều lệ của hai ngân hàng lần lượt ở mức 72.800 tỷ đồng và 77.700 tỷ đồng.

Trong năm 2026, BIDV dự kiến tăng thêm tối đa 26.758 tỷ đồng vốn điều lệ, gồm ba cấu phần: tăng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tối đa 4.985,2 tỷ đồng; tăng từ chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tối đa 13.972,5 tỷ đồng; và phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư thông qua chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng với giá trị tối đa 7.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, BIDV cũng đang chờ được phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024-2025 với quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng.

VietinBank cũng đang chờ phê duyệt phương án tăng vốn từ lợi nhuận năm 2023 với 12.565 tỷ đồng và năm 2024 khoảng 15.600 tỷ đồng. Nếu hai kế hoạch này được thông qua và triển khai, vốn điều lệ của VietinBank dự kiến vượt 105.834 tỷ đồng.

Như vậy, mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng đang trở thành cột mốc mà ngày càng nhiều ngân hàng lớn hướng tới. Tuy nhiên, với hai phương án tăng vốn đang được triển khai, MB hiện là ngân hàng có khả năng chạm mốc này sớm nhất.