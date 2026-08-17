Lãi suất huy động hạ nhiệt

Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng tăng trưởng mạnh

Những ngày đầu tháng 8/2026, thị trường lãi suất đảo chiều sau một thời gian mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng đi lên. Từ ngày 11/8, LPBank áp dụng biểu lãi suất mới đối với khách hàng cá nhân, giảm lãi suất ở toàn bộ các nhóm kỳ hạn.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm xuống 4,3%/năm; các kỳ hạn từ 2-6 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm. Kỳ hạn từ 7-11 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm, xuống 6,5%/năm, trong khi nhóm từ 12-36 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm.

Đáng chú ý, tiền gửi từ 36 tháng trở lên giảm tới 0,5 điểm phần trăm, xuống 5,37%/năm, mức điều chỉnh mạnh nhất trong biểu lãi suất mới của LPBank.

Trước đó, VPBank áp dụng biểu lãi suất mới từ ngày 7/8 với mức giảm tại nhiều kỳ hạn cho cả hình thức gửi trực tuyến và tại quầy. Với tiền gửi trực tuyến dưới 1 tỷ đồng lĩnh lãi cuối kỳ, mức cao nhất hiện là 6,2%/năm đối với kỳ hạn 6-13 tháng. Kỳ hạn 15-24 tháng có lãi suất 6%/năm, trong khi kỳ hạn 36 tháng còn 4,2%/năm.

SeABank cũng giảm đồng loạt 0,3 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi trực tuyến ở các kỳ hạn 6-36 tháng và giữ nguyên các kỳ hạn dưới 6 tháng. Tại BIDV, lãi suất tiền gửi trực tuyến được điều chỉnh giảm 0,6 điểm phần trăm ở kỳ hạn 6-12 tháng và 0,4 điểm phần trăm đối với kỳ hạn 13-36 tháng.

Nam A Bank là ngân hàng mới nhất tham gia xu hướng này. Từ ngày 12/8, ngân hàng giảm lãi suất huy động từ khách hàng cá nhân với mức giảm tối đa 0,3 điểm phần trăm.

Dù có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng lãi suất tiết kiệm vẫn hấp dẫn người gửi tiền. Bà Nguyễn Thanh Phương (Phường Bồ Đề, Hà Nội) đã chia sẻ, sau thời gian đầu tư chứng khoán và đất, bà nhận thấy gửi ngân hàng lấy lãi là hợp lý nhất.

Bà Phương cho biết vừa gửi 255 triệu đồng tại một ngân hàng gần nhà, kỳ hạn 12 tháng và mức lãi nhận được cuối kỳ 23 triệu đồng.

Theo dữ liệu mới được Ngân hàng Nhà nươc (NHNN) cập nhật, tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng tiếp tục lập kỷ lục mới khi cán mốc 17,44 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026, tăng 5,3% so với đầu năm.

Đáng chú ý có sự phân hóa giữa hai nhóm khách hàng. Tiền gửi dân cư tăng tới 7,1%, hơn gấp đôi tốc độ của khối tổ chức kinh tế (3,09%), và hiện chiếm gần 2/3 tổng lượng tiền gửi toàn hệ thống.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 6/2026, tiền gửi dân cư đạt hơn 11 triệu tỷ đồng, tiền gửi tổ chức đạt 6,37 triệu tỷ đồng.

Trong tháng 6/2026, hệ thống ngân hàng thu hút được thêm 242.000 tỷ đồng tiền gửi dân cư và 203.000 tỷ đồng tiền gửi tổ chức. Tính chung trong 6 tháng đầu năm, đã có thêm 733.000 tỷ đồng tiền gửi dân cư và 191.000 tỷ đồng tiền gửi tổ chức.

Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng tăng trưởng mạnh trong bối cảnh lãi suất huy động ở mức cao và liên tục tăng những tháng gần đây. Trong khi đó, các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản, vàng… đều đang gặp khó khăn.

Nhìn vào báo cáo tài chính của 30 ngân hàng cho thấy, trong nửa đầu năm, tiền gửi có kỳ hạn tăng khoảng 7%, chiếm hơn 80% tổng số dư tiền gửi khách hàng. Trong đó, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) chiếm tới hơn một nửa tiền gửi nhờ lợi thế mạng lưới trải rộng.

Tín dụng cũng tăng nhanh

Dù cung tiền cải thiện đáng kể trong những tháng gần đây, nhưng ngân hàng vẫn đối mặt áp lực thanh khoản khi tăng trưởng tín dụng bỏ xa huy động.

Số liệu NHNN công bố cũng cho biết đến ngày 29/7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã đạt trên 20,15 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm 2025.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt ưu tiên các ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Công ty Chứng khoán VCBS cũng dự báo mặt bằng lãi suất sẽ duy trì quanh vùng hiện tại để đảm bảo hỗ trợ tín dụng cuối năm và cân bằng thanh khoản hệ thống. Áp lực này còn được thể hiện qua việc một số ngân hàng phải phát hành trái phiếu với lãi suất tới 10%/năm hoặc chứng chỉ tiền gửi lãi suất 9%/năm để thu hút vốn.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết trong thời gian tới, bối cảnh kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, tạo áp lực đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi, đang phát triển và có độ mở lớn như Việt Nam.

Trong những tháng cuối năm, NHNN sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác.

Bên cạnh đó, cơ quan này sẽ bảo đảm ổn định thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng, kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Ngoài ra, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi tình hình tăng trưởng tín dụng cũng như việc triển khai các chương trình tín dụng để kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp.