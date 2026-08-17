Vietcombank, VietinBank, MB, ACB,... nói gì về việc rót vốn cho 18 dự án được loại trừ khỏi room tín dụng?

Theo báo cáo của Chứng khoán MBS, lãnh đạo Vietcombank cho biết hiện đang tài trợ một dự án trong danh mục các dự án trọng điểm quốc gia, cụ thể là sân bay Phú Quốc, phục vụ chuẩn bị cho APEC 2027. Dự án dự kiến có nguồn thu ngoại tệ để trả nợ, qua đó hỗ trợ nguồn ngoại tệ và giúp giảm chi phí vốn của ngân hàng. Vietcombank cũng đang xem xét thêm một số cơ hội khác và sẽ cập nhật khi quyết định được hoàn tất. Ban lãnh đạo cho rằng các dự án hạ tầng lớn không chỉ tạo cơ hội tăng trưởng tín dụng mà còn giúp Vietcombank mở rộng thu nhập ngoài lãi thông qua quản lý dòng tiền, thanh toán, bảo lãnh, tài trợ chuỗi cung ứng và dịch vụ ngoại hối. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn giữ nguyên nguyên tắc thẩm định tín dụng, ưu tiên dự án có dòng tiền rõ ràng, năng lực trả nợ tốt và phù hợp khẩu vị rủi ro.

Lãnh đạo ngân hàng MB cũng cho biết có tham gia một phần trong tổ hợp phục vụ APEC tại Phú Quốc. Theo báo cáo của MBS, ban lãnh đạo ngân hàng cũng lưu ý 18 dự án được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng là các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, không phải dự án bất động sản - điểm nhiều nhà đầu tư nhầm lẫn. Phần lớn chủ đầu tư chưa đề nghị các ngân hàng thu xếp vốn vì mới ở giai đoạn chuẩn bị và giải phóng mặt bằng. MB hiện tham gia một phần trong tổ hợp phục vụ APEC tại Phú Quốc do đây là công trình trọng điểm quốc gia; 17 dự án còn lại chưa được đặt vấn đề với MB.

Theo MB, với quy mô các siêu dự án, ngân hàng cho rằng cần đồng tài trợ giữa nhiều TCTD, và do MB còn dư địa tăng trưởng lớn trong 3 năm tới, việc tham gia hay không tham gia nhóm dự án này không ảnh hưởng lớn đến quy mô tài sản.

Trong khi đó, VietinBank, VPBank và ACB chưa trực tiếp tham gia vào 18 đại dự án. Lãnh đạo ACB xem cơ chế loại trừ 18 đại dự án khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng là dư địa bổ sung, không phải lý do thay đổi khẩu vị rủi ro hay mở rộng tín dụng bằng mọi giá; việc một khoản tài trợ có được tính vào hạn mức hay không không làm thay đổi yêu cầu về thẩm định, giới hạn tín dụng, hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ.

Đến thời điểm hiện tại ACB chưa tham gia tài trợ dự án nào trong danh mục này. Nếu tham gia, ACB sẽ ưu tiên các cấu phần phù hợp thế mạnh và kiểm soát tốt như tài trợ nhà thầu, nhà cung cấp, vốn lưu động, bảo lãnh, thanh toán và quản lý dòng tiền; với khoản quy mô lớn sẵn sàng đồng tài trợ với các TCTD khác. Ngân hàng ưu tiên tăng trưởng trên cơ sở lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro thay vì quy mô dư nợ.

Tại cuộc gặp gỡ chuyên gia phân tích, lãnh đạo VPBank cho biết hiện chưa có kế hoạch tài trợ trực tiếp các siêu dự án. Thay vào đó, ngân hàng nhìn thấy cơ hội ở các nhu cầu vốn lưu động, tài trợ nhà thầu, nhà cung cấp, bảo lãnh, thanh toán và quản lý dòng tiền trong chuỗi giá trị xoay quanh các dự án này. Cách tiếp cận này giúp VPBank hưởng lợi từ hiệu ứng lan tỏa của đầu tư công nhưng vẫn duy trì khẩu vị rủi ro thận trọng.