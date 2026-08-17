Thêm lợi ích cho mỗi giao dịch: Sacombank triển khai chương trình ưu đãi dành cho thẻ Visa Doanh nghiệp

Giá trị của từng giao dịch có thể không lớn, nhưng nếu quản lý rời rạc sẽ khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian đối soát, khó theo dõi ngân sách và dễ phát sinh chi phí ngoài kế hoạch.

Vì vậy, ngày càng nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ đã lựa chọn thẻ doanh nghiệp như một công cụ hỗ trợ vận hành. Mỗi khoản chi qua thẻ đều được ghi nhận minh bạch, giúp doanh nghiệp thuận tiện theo dõi, quản lý các khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh, đồng thời nâng cao tính chủ động trong kiểm soát ngân sách và góp phần nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.

Ví dụ, một doanh nghiệp phân phối hàng hóa hoặc kinh doanh thương mại điện tử, hàng tháng phát sinh hàng chục khoản phí cho các nền tảng quảng cáo, phần mềm quản lý hoặc các chi phí di chuyển, công tác... Nếu sử dụng nhiều tài khoản và thanh toán qua thẻ cá nhân, doanh nghiệp có thể mất nhiều ngày để quyết toán. Ngược lại, khi sử dụng thẻ Visa Doanh nghiệp, các giao dịch được ghi nhận trên cùng một hệ thống, dễ dàng đối soát và lập hạn mức chi tiêu theo mục đích. Nhờ đó, doanh nghiệp có thêm thời gian tập trung cho hoạt động kinh doanh.

Nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tối ưu hoạt động thanh toán và quản lý chi tiêu, từ nay đến hết ngày 31/12/2026, SACOMBANK triển khai chương trình ưu đãi thẻ Visa Doanh nghiệp "Đồng hành lớn mạnh – Đặc quyền trao tay". Chương trình không chỉ mang đến nhiều ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp mở và sử dụng thẻ Visa mà còn khuyến khích doanh nghiệp khai thác hiệu quả công cụ thanh toán hiện đại, an toàn và thuận tiện khi kinh doanh. Chủ thẻ có thể thanh toán tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ Visa trên toàn cầu hoặc trên các nền tảng trực tuyến. Đối với thẻ tín dụng Visa Doanh nghiệp SACOMBANK, khách hàng được miễn lãi lên đến 55 ngày khi mua trước, trả sau, góp phần chủ động hơn trong việc cân đối dòng tiền mà vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn.

Cũng theo chương trình, khách hàng doanh nghiệp chưa sở hữu thẻ tín dụng doanh nghiệp (tại thời điểm bắt đầu chương trình) nếu mở mới và kích hoạt thẻ trong thời gian khuyến mãi sẽ được miễn ngay phí thường niên năm đầu tiên. Với tổng doanh số giao dịch hợp lệ từ 1 triệu đồng trong vòng 30 ngày đầu, khách hàng còn được nhận Welcome Gift túi du lịch phiên bản giới hạn hoặc voucher trị giá 500.000 đồng theo quy định của chương trình.

Song song đó, SACOMBANK hoàn tiền 0,5% trên doanh số thanh toán hợp lệ, với mức hoàn tối đa lên đến 2 triệu đồng cho mỗi khách hàng, áp dụng cho cả khách hàng mở mới và khách hàng hiện hữu đáp ứng điều kiện chương trình. Với những doanh nghiệp thường xuyên phát sinh chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh, khoản hoàn tiền này cũng tiết kiệm thêm ngân sách cho doanh nghiệp.

Đại diện SACOMBANK cho biết: "Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, mỗi quyết định chi tiêu đều cần hướng đến hiệu quả kinh doanh. Chúng tôi kỳ vọng thẻ Visa Doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ thanh toán thuận tiện mà còn giúp doanh nghiệp hình thành thói quen quản lý tài chính bài bản ngay từ những hoạt động thường nhật. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp vận hành linh hoạt và phát triển bền vững trong dài hạn".

Với hệ sinh thái thẻ SACOMBANK dành cho doanh nghiệp kết hợp chương trình ưu đãi đang triển khai, SACOMBANK kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình xây dựng mô hình quản lý tài chính chủ động, hiệu quả và bền vững.