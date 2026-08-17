Eximbank tiếp tục họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) vừa công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2026 vào ngày 14/10 tại Hà Nội nhằm thực hiện công tác nhân sự và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.

Cùng với kế hoạch tổ chức đại hội, HĐQT Eximbank cũng thông qua kế hoạch đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025–2030). Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử là 26/8.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Eximbank.

Sau khi danh sách nhân sự dự kiến được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, HĐQT Eximbank sẽ trình cổ đông xem xét điều chỉnh số lượng thành viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 24/7/2026, Eximbank đã bầu bổ sung 5 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ cấu quản trị theo định hướng của ngân hàng. Trong đó, nổi bật nhất là ông Nguyễn Lê Quốc Anh – người sau đó được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Eximbank.

Cũng tại đại hội này, Eximbank thông qua việc miễn nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang cùng 3 thành viên HĐQT khác theo đơn từ nhiệm. Một tuần sau khi thôi giữ chức Thành viên HĐQT độc lập, bà Trang được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Eximbank.

Eximbank dự kiến bầu bổ sung bà Phạm Thị Huyền Trang cùng một số ứng viên khác vào HĐQT.

Cùng với việc được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, hồ sơ của bà Phạm Thị Huyền Trang cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị không độc lập.

Theo kế hoạch, ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026 sẽ xem xét công tác nhân sự Hội đồng quản trị, trong đó có việc bầu bà Phạm Thị Huyền Trang cùng một số ứng viên khác. Eximbank đặt mục tiêu xây dựng Hội đồng quản trị có từ 9-11 thành viên độc lập vào năm 2028.

Về tình hình kinh doanh, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II/2026 đạt 340 tỷ đồng, giảm 48,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng, giảm 50,6%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 678 tỷ đồng, giảm 54,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỷ đồng, giảm 55,4%.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Eximbank đạt 266.068 tỷ đồng, giảm 2,6% so với cuối năm 2025. Cho vay khách hàng đạt 188.030 tỷ đồng, tăng 2,1%, trong khi tiền gửi khách hàng giảm 3,8%, còn 170.609 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng giảm 20,6%, còn 1.837 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là chất lượng tài sản của Eximbank tiếp tục chịu áp lực. Tổng nợ xấu (gồm nợ nhóm 3, 4 và 5) tại ngày 30/6 tăng 9,9% so với cuối năm 2025, lên gần 5.794 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh 80,3% lên 1.265 tỷ đồng, nợ nghi ngờ tăng 24,3% lên 1.357 tỷ đồng, trong khi nợ có khả năng mất vốn giảm 8,8% còn 3.172 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nợ cần chú ý (nhóm 2) tăng 39,7%, lên 3.061 tỷ đồng. Diễn biến này kéo tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 2,86% lên 3,08%.