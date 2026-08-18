Lãnh đạo Vietcombank, VietinBank, Techcombank, HDBank và ACB nói gì về xu hướng lãi suất trong thời gian tới?

Tại các cuộc gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, lãnh đạo nhiều ngân hàng đã đưa ra những đánh giá đáng chú ý về diễn biến thanh khoản và mặt bằng lãi suất trong nửa cuối năm 2026. Các nhận định cho thấy áp lực huy động vốn vẫn hiện hữu khi tín dụng tăng nhanh hơn tiền gửi, dù một số tín hiệu đang cho thấy thanh khoản hệ thống có thể cải thiện từ cuối quý III.

Vietcombank: Lãi suất huy động khó giảm trong nửa cuối năm

Chia sẻ về vấn đề thanh khoản, Ban lãnh đạo Vietcombank cho rằng thanh khoản hệ thống vẫn có các giai đoạn căng thẳng, đặc biệt vào đầu và cuối tháng, do tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt tăng trưởng huy động.

Theo ngân hàng, các điều chỉnh chính sách của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa qua giúp tạo thêm room cho thanh khoản, nhưng chỉ mang tính hỗ trợ kỹ thuật, không thay thế nhu cầu huy động vốn khách hàng bền vững.

Về tỷ lệ tiền gửi trên huy động (LDR), Ban lãnh đạo Vietcombank cho biết LDR của ngân hàng tính theo quy định thấp hơn đáng kể so với trần 85% của NHNN nhờ tăng trưởng huy động cải thiện. Tuy nhiên, LDR tính theo cách thông thường ở mức khoảng 102%, phản ánh tốc độ tăng tín dụng nhanh hơn huy động.

Để tăng huy động trong nửa cuối năm, Vietcombank dự kiến tăng CASA và tiền gửi ngoại tệ; phát hành chứng chỉ tiền gửi nếu cần; mở rộng nguồn vốn trung dài hạn qua trái phiếu và các công cụ tài chính; đồng thời điều chỉnh lãi suất huy động linh hoạt theo nhu cầu vốn.

Ngân hàng cũng dự kiến phát hành trái phiếu cấp 2 tối đa 10.000 tỷ đồng và xem xét phát hành trái phiếu USD trong các tháng tới.

Đáng chú ý, Ban lãnh đạo Vietcombank cho rằng mặt bằng lãi suất huy động khó giảm trong nửa cuối năm do ba yếu tố. Thứ nhất là nhu cầu tín dụng cao để tài trợ hạ tầng và đầu tư công; thứ hai là huy động tăng chậm hơn tín dụng; và cuối cùng là LDR toàn hệ thống vẫn ở mức cao, khoảng 102,4% vào cuối tháng 7.

Do đó, dù thanh khoản liên ngân hàng có thể ổn định hơn, lãi suất huy động trên thị trường 1 vẫn sẽ chịu áp lực cạnh tranh.

VietinBank: Không chạy đua lãi suất, chờ thanh khoản cải thiện

Trong khi đó, Ban lãnh đạo VietinBank cho biết các ngân hàng quốc doanh sẽ theo định hướng kiểm soát tăng trưởng quy mô ở mức vừa phải để tập trung vào hiệu quả và giữ chi phí vốn vay hợp lý cho khách hàng.

Trước những lo ngại của thị trường về áp lực thanh khoản, VietinBank cho rằng đã xuất hiện những tín hiệu tích cực. Cụ thể, NHNN nâng tỷ lệ tính tiền gửi Kho bạc Nhà nước (KBNN) vào LDR từ 20% lên 50%, tháo gỡ tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn và định hướng loại trừ một số dự án trọng điểm khỏi cách tính room.

Đối với dự thảo thay thế Thông tư 22 - trụ cột thanh khoản của Basel III - NHNN đã lấy ý kiến lần thứ ba trong tháng 7/2026 và giãn lộ trình áp dụng đến ngày 1/10/2028, cho các ngân hàng khoảng hai năm chuẩn bị dữ liệu.

Cùng với đó, Bộ Tài chính gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026 với quy mô ước tính 125.000 tỷ đồng, đồng thời được chủ động quyết định việc gửi nguồn ngân sách nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại.

Về dài hạn, Ban lãnh đạo VietinBank cho biết dòng tiền dân cư đang quay lại hệ thống khi các kênh tài sản khác kém hấp dẫn hơn, trong khi chi ngân sách nửa cuối năm dự kiến lớn hơn thu.

"Trên cơ sở đó, ngân hàng dự đoán trạng thái thanh khoản hệ thống có thể cải thiện ngay từ cuối quý III và quý IV/2026", Ban lãnh đạo VietinBank cho hay.

Về chiến lược lãi suất, VietinBank cho biết ngân hàng chủ trương quản trị chi phí vốn thay vì chạy đua lãi suất huy động. Để giữ NIM, ngân hàng sẽ tăng tỷ trọng tiền gửi thanh toán, kỳ hạn ngắn và ngoại tệ, đồng thời ưu tiên vốn cho SME và bán lẻ có hiệu quả sinh lời cao.

Ban lãnh đạo VietinBank kỳ vọng thanh khoản hệ thống cải thiện từ cuối quý III và khẳng định sẽ ưu tiên bảo vệ NIM. Trong kịch bản thanh khoản tiếp tục căng thẳng, VietinBank sẽ đi theo kịch bản tăng trưởng thận trọng, cân bằng với khả năng huy động, để giữ hoặc cải thiện NIM thay vì đẩy tín dụng vượt tầm kiểm soát.

Techcombank: Lãi suất huy động có thể tăng thêm 0,3%/năm

Tại Sự kiện Gặp gỡ nhà đầu tư tổ chức và chuyên gia phân tích của Techcombank mới đây, ông Alexandre Macaire, Giám đốc tài chính ngân hàng, cho rằng lãi suất sẽ rất khó có thể giảm trong thời gian tới.

Theo ông, khi nhìn vào tình hình thanh khoản từ một quý trước, hoàn toàn có cơ sở để tin rằng lãi suất huy động sẽ hạ nhiệt. Thời điểm đó, NHNN đã đưa ra lập trường hỗ trợ rất rõ ràng, đồng thời điều chỉnh các chính sách và khung pháp lý nhằm bơm thêm thanh khoản cho hệ thống.

Bên cạnh đó, Techcombank cũng kỳ vọng Chính phủ sẽ đẩy mạnh chi tiêu hơn. Trên thực tế, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong quý II đã tăng tốc rất mạnh, mang lại tác động tích cực cho thanh khoản chung của nền kinh tế. Ngoài ra, NHNN cũng đã có chỉ thị yêu cầu hệ thống ngân hàng cắt giảm lãi suất huy động.

"Dù phía chúng tôi đã thực thi chỉ thị này một cách vô cùng đầy đủ, thì thật không may, mặt bằng lãi suất huy động trên toàn hệ thống lại không thực sự giảm trong giai đoạn vừa qua", lãnh đạo Techcombank nói.

Thêm vào đó, hệ thống ngân hàng hiện vẫn gánh vác áp lực lớn trong việc tham gia tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia.

Tổng hợp các yếu tố trên, thay vì dự báo lãi suất đi ngang hoặc giảm xuống, ông Alexandre Macaire cho rằng lãi suất huy động nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhích nhẹ từ nay đến cuối năm, có thể khoảng 0,3%/năm.

HDBank: Mặt bằng lãi suất sẽ dần ổn định

Trái với quan điểm thận trọng của Vietcombank và Techcombank, Ban lãnh đạo HDBank đánh giá mặt bằng lãi suất sẽ dần ổn định trong nửa cuối năm 2026.

Tại Hội nghị Nhà đầu tư bán niên 2026 của HDBank ngày 11/8, Ban lãnh đạo ngân hàng cho rằng áp lực huy động đã dịu bớt khi tăng trưởng tiền gửi toàn hệ thống bắt kịp đà tăng trưởng tín dụng và NHNN tiếp tục điều hành linh hoạt.

HDBank dự báo lãi suất cho vay sẽ đi ngang và có khả năng giảm từ nay đến cuối năm. Diễn biến này được cho là sẽ tạo áp lực lên NIM của toàn hệ thống.

ACB: Lãi suất ổn định phụ thuộc vào 3 yếu tố

Đánh giá về thanh khoản hệ thống và mặt bằng lãi suất tại Hội nghị Nhà đầu tư mới đây, Ban lãnh đạo ACB cho biết đợt tăng lãi suất hiện nay khác với năm 2022 khi nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu vốn tăng, không phải rủi ro thanh khoản hệ thống.

Theo ACB, thanh khoản hệ thống chịu áp lực do tín dụng tăng nhanh hơn huy động trong nhiều năm gần đây, khiến nguồn vốn dư thừa thu hẹp. Yếu tố bên ngoài, đặc biệt là xung đột địa chính trị làm giá dầu tăng, tạo áp lực lạm phát do chi phí đẩy.

Trong bối cảnh đó, NHNN đang điều hành linh hoạt, không nới lỏng mạnh mà cân bằng giữa hỗ trợ thanh khoản, kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá. Việc tỷ giá duy trì tương đối ổn định được xem là kết quả tích cực.

Theo ACB, triển vọng lãi suất ổn định phụ thuộc vào ba yếu tố: diễn biến bên ngoài như giá dầu và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt; chính sách tiền tệ và tài khóa tiếp tục được điều hành linh hoạt; và dòng tiền quay trở lại hệ thống ngân hàng.