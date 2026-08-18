Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 18/8 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng,...đồng loạt tăng

Cập nhật mới nhất, giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn đồng loạt tăng 0,6 - 0,7 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng. Tiệm vàng Mi Hồng áp dụng 142,0 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn vẫn có sự chênh lệch giữa các doanh nghiệp. Công ty SJC hiện niêm yết loại vàng này ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó PNJ và DOJI lần lượt là 141,2 - 144,7 triệu đồng/lượng và 141,8 - 145,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 141,8 - 145,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải chỉ niêm yết giá mua vào là 140,6 triệu đồng/lượng, không có giá bán ra.

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Đầu giờ sáng ngày 18/8, giá vàng miếng tại doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải phổ biến ở mức 141,2 – 144,2 triệu đồng/lượng. Tiệm vàng Mi Hồng tăng 500 nghìn đồng/lượng ngay đầu giờ sáng lên 141,8 – 143,3 triệu đồng/lượng.

Đối với giá vàng nhẫn, hiện công ty SJC áp dụng mức 140,7 – 143,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu áp dụng 141,5 – 145,5 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết loại vàng này 141,2 – 145,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tối 17/8 tăng mạnh và vượt mốc 4.400 USD/ounce. Hiện kim loại quý màu vàng đứng ở mức 4.428 USD/ounce.

Theo Kitco News, giá vàng và bạc giao ngay tăng trong phiên giao dịch chiều muộn tại Mỹ ngày thứ Hai, khi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm đã hỗ trợ kim loại quý, bất chấp giá dầu thô tăng mạnh kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên và gây sức ép lên thị trường chứng khoán.

Diễn biến thị trường hiện được định hình bởi sự kết hợp giữa các số liệu kinh tế Mỹ yếu hơn và cú sốc mới từ giá dầu. Doanh số bán lẻ tuần trước thấp hơn dự kiến, CPI hạ nhiệt, PPI đi ngang và tâm lý người tiêu dùng suy yếu đã khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 9. Tuy nhiên, khảo sát Empire State công bố sáng thứ Hai lại cho thấy chỉ số điều kiện kinh doanh chung tăng lên 20,6 điểm, mức cao nhất trong hơn 4 năm, trong khi chỉ số giá phải trả tăng lên 58,6 điểm.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,73% khi giá dầu thô bật tăng, khiến tác động của thị trường lãi suất đối với vàng trở nên giằng co. Đồng USD yếu hơn và kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm là những yếu tố hỗ trợ giá vàng, nhưng lợi suất trái phiếu tăng đang hạn chế đà đi lên của kim loại quý.

Tâm điểm tiếp theo của thị trường lãi suất Mỹ sẽ là biên bản cuộc họp Fed tháng 7, và các chỉ số PMI sơ bộ được công bố vào thứ Sáu.

Eo biển Hormuz tiếp tục là kênh địa chính trị quan trọng tác động đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu đối với các tài sản phòng thủ. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn đình trệ, trong khi hoạt động của tàu chở dầu qua eo biển này giảm mạnh vào cuối tuần. Iran chưa đồng ý nối lại đàm phán với Washington.

Trong một diễn biến khác, Tehran cho biết đang tiến gần tới một thỏa thuận với Oman về một tuyến vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, Mỹ không tham gia các cuộc đàm phán này và vẫn yêu cầu hoạt động đi lại qua eo biển phải được đảm bảo không bị hạn chế.

Giá dầu Brent đã vượt 90 USD/thùng, trong khi dầu WTI được giao dịch quanh 84,60 USD/thùng khi căng thẳng tại khu vực tiếp tục duy trì phần bù rủi ro nguồn cung trên thị trường. Đối với vàng, tác động của diễn biến này vẫn theo hai chiều. Rủi ro đối với hoạt động vận tải và đồng USD suy yếu hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, nhưng giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát và cản trở đà giảm của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ.