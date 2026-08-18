HDBank đưa ngân hàng thông minh đến gần hơn với người dùng trong kỷ nguyên dữ liệu và AI

Với chủ đề "Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI", sự kiện năm nay cho thấy chuyển đổi số của ngành ngân hàng đang bước sang một giai đoạn mới: không còn dừng ở số hóa giao dịch hay đưa quy trình lên môi trường trực tuyến, mà hướng tới khai thác dữ liệu và AI để tạo ra giá trị thực chất cho khách hàng, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Từ số hóa giao dịch đến ngân hàng thông minh

Sau 5 năm đẩy mạnh chuyển đổi số, nền tảng ngân hàng số tại Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Số liệu mới nhất cho thấy, hiện gần 89% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán; tại nhiều tổ chức tín dụng, tỷ lệ giao dịch qua kênh số đạt trên 95%. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đã vượt 28 lần GDP. Trong giai đoạn 2021-2025, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng bình quân 58,86% mỗi năm, trong khi riêng giao dịch QR tăng trên 100% mỗi năm.

Những con số này cho thấy hành vi sử dụng dịch vụ tài chính của người dân đang thay đổi nhanh. Tài khoản ngân hàng, thẻ, QR hay thanh toán số ngày càng trở thành một phần của đời sống thường nhật. Tuy nhiên, khi việc "đưa giao dịch lên số" dần trở thành tiêu chuẩn, câu hỏi tiếp theo của ngành ngân hàng không còn đơn thuần là có bao nhiêu giao dịch được thực hiện trực tuyến, mà là công nghệ có thể giúp ngân hàng hiểu khách hàng tốt hơn, vận hành hiệu quả hơn và kiểm soát rủi ro tốt hơn đến đâu.

Đây cũng là yêu cầu được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn đặt ra tại sự kiện. Theo đó, chuyển đổi số cần chuyển từ chủ trương sang hành động, từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả; mỗi nhiệm vụ phải hướng tới sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực chất và giá trị mang lại cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Dữ liệu và AI vì vậy không phải mục tiêu tự thân mà phải trở thành nguồn lực để nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sản phẩm, quản trị rủi ro và phục vụ khách hàng.

Sáu nhóm nhiệm vụ được Thống đốc nhấn mạnh cũng cho thấy rõ những ưu tiên của giai đoạn mới, từ hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cấp hạ tầng và chuẩn hóa dữ liệu, ứng dụng AI có trách nhiệm đến bảo đảm an ninh, an toàn, thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển nguồn nhân lực số. Đặc biệt, AI được định hướng đi vào những bài toán cụ thể như phân tích dữ liệu, phát hiện gian lận, quản trị rủi ro, tối ưu quy trình, chăm sóc khách hàng và phát triển sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, quan điểm về "ngân hàng thông minh" cũng đang được nhìn nhận theo hướng thực chất hơn. Công nghệ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi giúp một giao dịch đơn giản hơn, một nhu cầu tài chính được nhận diện nhanh hơn hay một quyết định của khách hàng được hỗ trợ thuận tiện hơn, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật và niềm tin trên môi trường số.

Đại diện HDBank giới thiệu với Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các khách mời về ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI.

Khi công nghệ được "đời sống hóa"

Tại sự kiện, ông Đàm Thế Thái, Phó Tổng Giám đốc HDBank phụ trách Ngân hàng Bán lẻ, chia sẻ góc nhìn về ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI. Theo đó, khi dữ liệu trở thành một nguồn lực ngày càng quan trọng, AI mở ra khả năng khai thác nguồn lực này để thấu hiểu sâu hơn nhu cầu khách hàng, cá nhân hóa sản phẩm và nâng cao trải nghiệm.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận này không đặt công nghệ ở vị trí trung tâm của trải nghiệm, mà đưa công nghệ trở thành "lớp nền" phía sau những nhu cầu rất quen thuộc của người dùng. Khách hàng có thể không cần biết phía sau một thao tác thanh toán là hệ thống dữ liệu hay thuật toán AI nào, nhưng có thể cảm nhận rõ một dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn, phù hợp hơn và an toàn hơn.

Tinh thần đó được HDBank thể hiện trực tiếp tại không gian trải nghiệm trong khuôn khổ sự kiện. Người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thể khám phá các sản phẩm, tiện ích ngân hàng số, trải nghiệm mở tài khoản, mở thẻ và các phương thức thanh toán hiện đại.

Đáng chú ý, mô hình "Siêu thị số Chạm & Sắm" trong không gian "Lễ hội công nghệ ngân hàng thông minh" đưa các công nghệ như thẻ, QR, ví điện tử và thanh toán xuyên biên giới vào những tình huống mua sắm thực tế. Thay vì chỉ giới thiệu công nghệ bằng những khái niệm kỹ thuật, trải nghiệm được thiết kế để người dùng trực tiếp nhìn thấy cách các phương thức thanh toán số có thể hiện diện trong một hành trình mua sắm thông thường.

Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với yêu cầu mới của chuyển đổi số ngân hàng: biến công nghệ thành năng suất, dữ liệu thành nguồn lực và đổi mới sáng tạo thành sản phẩm, dịch vụ cụ thể.

Bên cạnh các trải nghiệm công nghệ, HDBank còn tổ chức minigame, hoạt động check-in và nhiều chương trình quà tặng dành cho khách tham quan trong hai ngày diễn ra sự kiện.

Từ một thao tác thanh toán quen thuộc đến những ứng dụng ngày càng sâu của dữ liệu và AI, ngân hàng thông minh đang dần chuyển từ khái niệm công nghệ thành trải nghiệm cụ thể trong đời sống. Với các ngân hàng, thước đo cuối cùng của quá trình này không chỉ nằm ở mức độ hiện đại của nền tảng, mà ở khả năng phục vụ khách hàng tốt hơn, vận hành hiệu quả hơn, kiểm soát rủi ro tốt hơn và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính an toàn, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.