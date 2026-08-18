VIB: Cá nhân hóa ở quy mô lớn trên một nền tảng an toàn

Từ những sản phẩm có khả năng thích ứng ngày càng sâu nhu cầu từng người dùng đến gần 680 triệu giao dịch số mỗi năm, VIB đang chuyển hóa những bước tiến về công nghệ, dữ liệu và AI thành những giá trị cụ thể mà khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận.

Đại diện VIB giới thiệu giải pháp nâng hạng tài chính qua Max Card tại sự kiện

Ngày 18/8/2026, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tham gia Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức. Với chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI”, sự kiện diễn ra trong hai ngày 18–19/8 với các hoạt động hội thảo, triển lãm và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số. Tại sự kiện, VIB giới thiệu những ứng dụng thực tế của công nghệ và dữ liệu trong phát triển sản phẩm, dịch vụ. Phía sau những trải nghiệm mà khách hàng trực tiếp nhìn thấy là một nền tảng công nghệ, dữ liệu, AI và an ninh đã được VIB đầu tư, xây dựng và vận hành trong nhiều năm.

Chuyển hóa công nghệ thành trải nghiệm

Một trong những biểu hiện rõ nét nhất của chiến lược này là cách VIB thiết kế sản phẩm ngày càng linh hoạt theo nhu cầu của từng khách hàng. Mới đây nhất là giải pháp nâng hạng tài chính VIB Up theo mô hình Ngân hàng chọn gói (Subscription Banking) trên thẻ tín dụng Max Card. Từ quyền lợi được thiết kế cố định theo từng hạng thẻ, với giải pháp này, khách hàng có thể tự nâng hạng quyền lợi theo nhu cầu, chủ động lựa chọn và thay đổi các cấu phần trải nghiệm phù hợp với mình.

Gần 200.000 chủ thẻ mới chỉ sau ba tháng ra mắt cho thấy mức độ hưởng ứng của người tiêu dùng với một cách thiết kế sản phẩm mới. Max Card và giải pháp nâng hạng tài chính cũng là một trong những nội dung được VIB lựa chọn giới thiệu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm nay.

Max Card và giải pháp nâng hạng tài chính nhận được sự quan tâm lớn tại khu vực triển lãm của sự kiện.

Dấu ấn công nghệ của VIB không chỉ nằm ở khả năng cá nhân hóa một sản phẩm, mà ở khả năng đưa sự phù hợp đó đến hàng triệu khách hàng.



Cá nhân hóa ở quy mô lớn

Năm 2025, VIB ghi nhận gần 680 triệu giao dịch ngân hàng số với tổng giá trị gần 4,6 triệu tỷ đồng. Ở quy mô hàng trăm triệu tương tác mỗi năm, bài toán không chỉ nằm ở một sản phẩm phù hợp, mà ở khả năng hiểu và phục vụ ngày càng sát với nhu cầu của từng khách hàng trong từng tương tác. Đây là nơi dữ liệu, phân tích và AI đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Dữ liệu từ các hành trình và tương tác của khách hàng tạo nền tảng để ngân hàng nhận diện nhu cầu, thiết kế trải nghiệm phù hợp hơn và liên tục cải thiện cách thức phục vụ trên các nền tảng số. Cá nhân hóa tại VIB vì vậy không dừng ở một sản phẩm hay một tính năng mà được vận hành ở quy mô lớn. Để đưa năng lực này đến hàng triệu khách hàng, phía sau trải nghiệm số là một kiến trúc công nghệ có khả năng xử lý, mở rộng và tích hợp tương ứng.

Trong nhiều năm, VIB đã đầu tư đồng bộ vào nền tảng công nghệ và dữ liệu nhằm tạo ra năng lực vận hành cho ngân hàng số. Đây là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai Core Banking Temenos trên nền tảng điện toán đám mây, kết hợp AWS Cloud và VIB Private Cloud, qua đó tăng khả năng mở rộng công suất, duy trì vận hành liên tục và tăng tốc quá trình phát triển, tích hợp sản phẩm và dịch vụ.

Cùng với năng lực xử lý và mở rộng của hệ thống lõi, dữ liệu được chuẩn hóa và quản trị xuyên suốt tạo nền tảng cho các mô hình phân tích, học máy và AI vận hành ở cùng quy mô. Điều này tạo ra một chuỗi năng lực liên tục: công nghệ tạo khả năng mở rộng, dữ liệu tạo khả năng thấu hiểu, AI tạo khả năng thích ứng; quản trị và an ninh bảo đảm các năng lực này có thể được triển khai ở quy mô lớn.

Cá nhân hóa ở quy mô lớn trên một nền tảng an toàn

Khi số lượng khách hàng, giao dịch và mức độ cá nhân hóa ngày càng tăng, yêu cầu về an ninh, quản trị dữ liệu và kiểm soát AI cũng tăng tương ứng. Tại VIB, an ninh không được xem là một lớp bổ sung sau công nghệ, mà được xây dựng đồng thời trong kiến trúc và hành trình số.

Thay vì dựa vào một điểm kiểm soát, VIB thiết lập cơ chế bảo vệ đa lớp xuyên suốt giao dịch, kết hợp xác thực sinh trắc học với giám sát, phân tích bất thường và nhận diện rủi ro; đồng thời nâng cấp khả năng phòng vệ trước các hình thức gian lận sử dụng AI như deepfake, giả mạo hình ảnh và giọng nói. Song song với đó, quản trị dữ liệu và AI được triển khai xuyên suốt từ chất lượng dữ liệu đầu vào, quản lý vòng đời mô hình đến các cơ chế kiểm soát và giám sát.

Những nỗ lực của VIB trong bảo vệ môi trường giao dịch số cũng được ghi nhận ở cấp quốc gia. Trong năm 2026, VIB hai lần được Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen, ghi nhận thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án 06 và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cơ chế bảo vệ đa lớp giúp VIB nhận diện và phòng vệ trước các hình thức gian lận ngày càng tinh vi trên môi trường số.

Trong môi trường ngân hàng số, an toàn và cá nhân hóa không phải hai mục tiêu đối lập. Với VIB, khả năng quản trị tốt dữ liệu, công nghệ và rủi ro chính là điều kiện để ngân hàng có thể cá nhân hóa sâu hơn đồng thời duy trì khả năng kiểm soát và bảo vệ khách hàng. Từ một chiếc thẻ có thể thay đổi quyền lợi theo nhu cầu của từng người dùng đến khả năng phục vụ hàng triệu khách hàng trên hàng trăm triệu tương tác số, VIB đang kết nối công nghệ, dữ liệu, AI và an ninh thành một năng lực thống nhất.

Tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026, những sản phẩm và ứng dụng được VIB giới thiệu không phải những sáng kiến công nghệ riêng lẻ, mà là những biểu hiện cụ thể của năng lực đã được xây dựng và vận hành trong nhiều năm: đưa cá nhân hóa lên quy mô lớn bằng công nghệ, dữ liệu và AI, cùng năng lực quản trị và an ninh tương ứng. Đó cũng là cách VIB chuyển hóa những bước tiến phía sau về công nghệ, dữ liệu và AI thành những bước tiến khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận trong mỗi trải nghiệm ngân hàng.

Trong hai ngày 18–19/8, VIB dành nhiều quà tặng ngay cho khách tham quan triển lãm Chuyển đổi số ngành Ngân hàng và đăng ký thẻ tín dụng VIB thành công tại sự kiện. Đến gian hàng VIB để trực tiếp trải nghiệm và mang quà về.

